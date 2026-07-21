 Conto online Credit Agricole a canone zero e fino a 600€ in Buoni Amazon
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Conto online Credit Agricole a canone zero e fino a 600€ in Buoni Amazon

Il canone zero lo si ottiene aprendo un conto corrente online Crédit Agricole entro il 30 luglio in qualità di nuovo cliente.
Conto online Credit Agricole a canone zero e fino a 600€ in Buoni Amazon
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Il canone zero lo si ottiene aprendo un conto corrente online Crédit Agricole entro il 30 luglio in qualità di nuovo cliente.
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La banca francese Crédit Agricole offre il suo conto corrente online a canone zero per i nuovi clienti che apriranno un nuovo conto entro il 30 luglio. In più si potranno ottenere fino a 600 euro in Buoni Regalo Amazon, nell’ambito della nuova promozione di fine mese.

Per gestire il conto è sufficiente l’app di Crédit Agricole, tramite cui si può trasferire il conto di altre banche, effettuare e ricevere pagamenti, ricevere assistenza 24 ore su 24, collegare la propria carta di debito Visa a Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, tenere sotto controllo i movimenti del conto e richiedere un appuntamento con il proprio consulente.

Pagina offerta Crédit Agricole

credit agricole conto corrente online

Come ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon

I 600 euro complessivi in buoni regalo da spendere su Amazon.it si suddividono in:

  • 50 euro di Welcome Bonus: in fase di apertura del conto è necessario inserire il codice promozionale VISA (tutto in maiuscolo), richiedere la carta di debito associata all’omonimo circuito internazionale di pagamento ed effettuare almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni.
  • Fino a 150 euro: 50 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione, più ulteriori 100 euro utilizzando la carta di debito Visa per le proprie spese (sono validi gli acquisti online, i pagamenti tramite wallet digitali e quelli con il POS).
  • Fino a 400 euro: invitando i propri amici ad aprire un nuovo conto Crédit Agricole si ricevono 50 euro in buoni Amazon (un buono regalo dello stesso importo viene offerto anche a chi apre il conto), fino ad un massimo di 8 amici.

A tutto questo poi si aggiunge l’accesso al Piano di Accumulo mensile in CA Smart Advisory, con la possibilità di scegliere l’importo da investire ogni mese con remunerazione fino al 4% annuo lordo. Nello specifico, l’investimento avviene in ETF di Amundi, leader europeo del risparmio gestito.

Pagina offerta Crédit Agricole

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
21 lug 2026
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