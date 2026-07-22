Conto a zero spese e interessi al 3% per 6 mesi, è il momento di puntare su BBVA

Il Conto BBVA è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto online a canone zero in grado di offrire tanti vantaggi, con prelievi e bonifici gratis e con anche una remunerazione del 3% per 6 mesi (poi continuerà fino ad almeno fine 2027 ma con un tasso da definire in base all’andamento del mercato) oltre che con un cashback del 3% per 6 mesi (fino a 280 euro di spesa mensile). Per richiedere l’apertura del conto basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA, tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede la promo di luglio 2026 per il Conto BBVA

Con BBVA è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito a canone zero, con prelievi gratis a partire da 100 euro

possibilità di richiedere la carta di credito , con canone annuo di 36 euro e possibilità di azzeramento spendendo almeno 6.000 euro all’anno

, con canone annuo di 36 euro e possibilità di azzeramento spendendo almeno 6.000 euro all’anno possibilità di utilizzare i wallet digitali per i pagamenti con carta

per i pagamenti con carta bonifici senza commissioni , sia ordinari che istantanei

, sia ordinari che istantanei remunerazione del 3% per 6 mesi (poi continua fino ad almeno i 31 dicembre 2027) con liquidazione mensile degli interessi maturati

(poi continua fino ad almeno i 31 dicembre 2027) con liquidazione mensile degli interessi maturati cashback del 3% per 6 mesi per le spese con carta di debito, fino a 280 euro di spese mensili

Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi, da gestire completamente online e con la possibilità di eliminare i costi.

Per aprire il conto è sufficiente seguire una veloce procedura di attivazione online, tramite il link qui di sotto. Non ci sono costi iniziali e non ci sono costi di mantenimento (il canone è zero per il conto e la carta di debito) al netto della sola imposta di bollo, da pagare in caso di giacenza superiore ai 5.000 euro.