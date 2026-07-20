 Conto Finom per professionisti e PMI: interessi al 5% per 5 mesi con la nuova promo
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Conto Finom per professionisti e PMI: interessi al 5% per 5 mesi con la nuova promo

Il Conto Finom è la soluzione per professionisti e aziende alla ricerca di un conto business ricco di vantaggi: ecco la promo per nuovi clienti.
Conto Finom per professionisti e PMI: interessi al 5% per 5 mesi con la nuova promo
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Il Conto Finom è la soluzione per professionisti e aziende alla ricerca di un conto business ricco di vantaggi: ecco la promo per nuovi clienti.
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Con il Conto Finom è possibile accedere alla soluzione più interessante del momento per chi è alla ricerca di un conto business per freelance, ditte individuali, imprese in crescita e PMI. 

Disponibile con diversi piani in abbonamento, compresa una versione a canone zero, Finom propone una promozione molto interessante per i nuovi clienti.

Per chi apre oggi il conto business, infatti, c’è la possibilità di ottenere interessi al 5% per 5 mesi sulla liquidità non utilizzata (senza vincoli) oltre a un bonus di 350 euro.

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Finom, accessibile dal link qui di sotto. La promo è vailda fino a fine luglio 2026.

Apri qui il Conto Finom

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Perché scegliere il Conto Finom

Scegliendo il Conto Finom è possibile accedere a un prodotto ricco di vantaggi e in grado di adattarsi alle esigenze del cliente, grazie soprattutto alla presenza di una struttura di abbonamenti con varie opzioni tra cui scegliere, compresa una versione a canone zero.

Finom mette a disposizioe una piattaforma online completa, per la gestione delle operazioni bancarie ma anche della fatturazione e della contabilità. Ci sono anche le carte di pagamento, sia fisiche che virtuali, con la possibilità di sfruttare il cashback fino al 3% (in base a piano scelto). Il conto include un IBAN italiano disponibile in 24 ore dall’apertura.

La promo per nuovi clienti fa la differenza: Finom punta a conquistare professionisti e aziende italiane con un’offerta da cogliere al volo mettendo a disposizione interessi al 5% per 5 mesi oltre a un bonus di 350 euro.

Per richiedere subito la promo basta seguire il link qui di sotto, in modo da poter poi avviare una veloce procedura di apertura, scegliendo la versione desiderata del Conto Finom. La promo per nuovi clienti terminerà il prossimo 31 luglio.

Apri qui il Conto Finom

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Pubblicato il 20 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
20 lug 2026
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