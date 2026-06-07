 Conto online con Buono Amazon da 150€: offerta Banca Mediolanum in scadenza
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Conto online con Buono Amazon da 150€: offerta Banca Mediolanum in scadenza

La promozione è valida per tutti coloro che apriranno un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 12 giugno.
Conto online con Buono Amazon da 150€: offerta Banca Mediolanum in scadenza
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La promozione è valida per tutti coloro che apriranno un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 12 giugno.
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Aprire un nuovo conto online e beneficiare di un Buono Amazon da 150 euro: è l’ultima offerta di Banca Mediolanum per tutti coloro che sottoscriveranno SelfyConto entro il 12 giugno. Gli altri requisiti da soddisfare sono la richiesta della carta di debito associata, un pagamento di qualsiasi importo e l’accredito dello stipendio entro il 30 ottobre di quest’anno.

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Tra le altre cose include i bonifici SEPA ordinari e istantanei, il prelievo senza commissioni in tutti gli ATM dei Paesi Ue a partire da 100 euro, il canone gratuito della carta di debito digitale e l’addebito diretto delle utenze.

Pagina offerta Banca Mediolanum

selfyconto offerta fino al 12 giugno

Al termine del primo anno il canone del conto passa a 3,75 euro al mese, con l’opportunità di azzerarlo accreditando lo stipendio sul nuovo conto corrente oppure effettuando pagamenti di importo pari ad almeno 500 euro al mese. Il Buono Regalo Amazon che si riceve in offerta si può utilizzare su amazon.it per ordinare qualsiasi tipo di articolo: l’unica condizione, appunto, è sfruttarlo all’interno dell’e-commerce amazon.it.

In aggiunta poi al buono Amazon del valore di 150 euro, gli utenti che sottoscrivono un prodotto di risparmio gestito, nell’ambito di un piano programmato di versamenti pari ad almeno 1.8000 euro all’anno, oppure un piano individuale pensionistico, riceveranno in omaggio anche un iPhone 17e con un taglio di memoria da 256 GB.

Per aprire un nuovo conto corrente di Banca Mediolanum tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale della banca, tenendo a portata di mano un documento di identità valido, il codice fiscale o la tessera sanitaria, più uno smartphone e un indirizzo e-mail personale. Occorrerà anche identificarsi tramite SPID, videochiamata o un bonifico bancario.

 

Pagina offerta Banca Mediolanum

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Pubblicato il 7 giu 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
7 giu 2026
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