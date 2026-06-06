Conto corrente BBVA: zero canone e doppio vantaggio con interessi e cashback

Far rendere i soldi lasciati sul conto corrente è diventato sempre più difficile. Proprio per questo il Conto Corrente BBVA sta attirando l’attenzione di chi cerca una soluzione semplice, senza costi nascosti e con vantaggi concreti fin dal primo giorno.

L’offerta attuale permette infatti di ottenere una remunerazione del 3% lordo sul saldo disponibile per i primi sei mesi dall’apertura del conto, con interessi accreditati mensilmente e senza la necessità di accreditare lo stipendio o rispettare particolari vincoli. L’iniziativa è valida per le nuove aperture effettuate entro il 30 giugno 2026.

Conto online senza canone e con tanti servizi inclusi

Uno dei principali vantaggi del conto BBVA è l’assenza di spese fisse: il canone è gratuito per sempre e la carta di debito Mastercard è inclusa senza costi aggiuntivi. Anche molte operazioni quotidiane non prevedono commissioni, tra cui:

Bonifici SEPA ordinari e istantanei

Prelievi di contante sopra i 100 euro

Acquisti e pagamenti in valuta estera

Gestione completa del conto tramite app

Funzionalità dedicate al risparmio e agli investimenti

L’apertura può essere completata interamente online in pochi minuti. Oltre alla remunerazione sulla liquidità, BBVA premia anche le spese effettuate con la propria carta di debito. Per i primi sei mesi dal primo acquisto è previsto un cashback del 3% su acquisti online e nei negozi fisici, fino a una spesa massima di 280 euro al mese. Il rimborso viene accreditato automaticamente sul conto corrente senza necessità di attivazioni o procedure particolari. In questo modo è possibile recuperare parte delle spese sostenute ogni mese per supermercato, shopping, bollette e acquisti quotidiani. Per chi desidera un conto corrente digitale, senza canone e con la possibilità di ottenere sia interessi sulla liquidità sia cashback sugli acquisti, l’offerta BBVA rappresenta una delle proposte più interessanti disponibili in questo momento. Apri ora il Conto BBVA e scopri tutti i vantaggi.