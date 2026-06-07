Conto corrente remunerato al 3% fino a dicembre: la promo firmata BBVA

Il conto corrente online della banca spagnola BBVA beneficia di una remunerazione al 3% per sei mesi, nell’ambito di una promo valida per chi sottoscrive un nuovo conto entro il 30 giugno. Di conseguenza, si ha la possibilità di far crescere i propri risparmi fino a dicembre di quest’anno senza investire né aprire un conto deposito.

L’iniziativa di BBVA prevede inoltre il 3% di cashback per sei mesi sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto. A questo proposito, il tetto limite di spesa mensile su cui è riconosciuto il rimborso è fissato a 280 euro al mese.

Senza stipendio, senza saldo minimo, senza permanenza

Il 3% di remunerazione sulla liquidità del conto corrente proposto dal conto online di BBVA non richiede l’accredito dello stipendio, un saldo minimo, né un vincolo di permanenza. Di fatto, quindi, non vi sono condizioni da rispettare, a differenza delle promozioni analoghe offerte dalle altre banche.

Gli interessi sono liquidati ogni mese, fino a una somma massima di 1 milione di euro. Al termine poi dei primi sei mesi, i clienti BBVA possono beneficiare di una remunerazione garantita a lungo termine fino al 2% di interesse annuo lordo: il tasso si aggiorna ogni tre mesi, con una comunicazione trasparente da parte della banca iberica.

I correntisti BBVA hanno inoltre a disposizione il salvadanaio digitale, con il quale possono separare i propri risparmi e ottenere lo stesso rendimento di cui beneficia la liquidità del conto corrente. I soldi rimangono sempre disponibili ogni qualvolta se ne abbia bisogno, a differenza di quanto accade con i tradizionali conti deposito.

Per aprire un nuovo conto BBVA sono sufficienti cinque minuti del proprio tempo libero. Tutto quello che c’è da fare è collegarsi alla pagina dedicata della banca spagnola, inserire i propri dati, verificare l’identità e configurare il servizio.