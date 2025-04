Interessi al 2,4% sui depositi non vincolati: è la nuova promo di Klarna

Klarna è un istituto finanziario svedese noto, soprattutto, per il suo servizio di pagamento in 3 rate. Da un po’ di tempo, però, con Klarna è possibile anche accedere a un conto deposito, per ottenere un buon tasso di interesse sulla liquidità.

L’opzione giusta su cui puntare oggi è Deposito flessibile, il conto deposito non vincolato messo a disposizione da Klarna. Questo prodotto garantisce interessi al 2,4% sulla liquidità con la possibilità di recuperare il denaro in qualsiasi momento. Gli interessi sono accreditati mensilmente.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Klarna, tramite il link qui di sotto.

Conto Deposito con Klarna: zero vincoli e tanti vantaggi

Con il Deposito flessibile di Klarna è possibile aprire un conto deposito dove custodire la propria liquidità in eccesso, senza alcun vincolo e senza rischi. I depositi, infatti, sono tutelati dal fondo di garanzia sui depositi svedese fino a 1.050.00 corone svedesi (pari a circa 100.000 euro).

I clienti che scelgono Klarna hanno la possibilità di ritirare i propri soldi in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi accumulati (che sono calcolati giornalmente e accreditati sul conto ogni mese) e senza penali.

Il conto garantisce interessi al 2,4% sui depositi. Si tratta di una delle soluzioni più vantaggiose, in questo momento, sul mercato dei conti deposito non vincolati. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

L’apertura avviene tramite una semplice procedura online e non ci sono costi da sostenere. La gestione del conto potrà poi avvenire in modalità completamente digitale, direttamente dall’app di Klarna o dal sito web dell’istituto. Il tasso garantito sulla liquidità può cambiare nel tempo (ma Klarna avviserà sempre in anticipo il cliente). Non essendoci vincoli, però, non è un problema in quanto la liquidità sarà sempre disponibile.