Stop agli aumenti di prezzo: luce e gas bloccati 1 anno con Octopus

Con Octopus Energia il prezzo di luce e gas è bloccato per un anno. Così dici basta agli aumenti in bolletta. Approfitta subito di questa offerta sensazionale. Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo prima che finisca. Fai tutto online, in modo chiaro, veloce, smart e conveniente. La tariffa più adatta a te e poi non ci pensi più.

Octopus Fissa 12M – Luce e Gas a costo bloccato per 12 mesi: Materia Prima Luce 0,1298 €/kWh Commercializzazione Luce 6 €/mese Materia Prima Gas 0,53 €/Smc Commercializzazione Gas 7 €/mese

– Luce e Gas a costo bloccato per 12 mesi:

Octopus Flex – Luce e Gas a costo indicizzato Materia Prima Luce PUN + 0,0088 €/kWh Commercializzazione Luce 6 €/mese Materia Prima Gas PSVDAm + 0,06 €/Smc €/Smc Commercializzazione Gas 7 €/mese

– Luce e Gas a costo indicizzato

Con Octopus Fissa 12M, blocchi il prezzo della materia energia e dei costi di commercializzazione per un anno. Al termine dei 12 mesi potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te (Fissa o Flex) e continuare a risparmiare, senza stress.

Luce e Gas senza sorprese con Octopus

Grazie a Octopus Energia, la bolletta di luce e gas è senza sorprese. Approfitta subito di questa offerta sensazionale. Potrai bloccare il costo della materia prima per un anno! Niente male vero? Se invece preferisci approfittare del mercato, allora scegli Octopus Flex, l’offerta che propone il costo della materia prima indicizzato per risparmiare quando si abbassa.

Una volta diventato cliente potrai sfruttare i Power Up ovvero eventi in cui potrai consumare di più perché c’è tanta energia rinnovabile disponibile e i consumi sono bassi. Così riduciamo gli sprechi, rendiamo il sistema più efficiente e sostenibile e valorizziamo l’energia pulita. E tu cosa ci guadagni? Si abbassano i costi in bolletta. Spostare i consumi nei momenti in cui l’energia pulita è abbonante conviene all’ambiente e conviene a te.