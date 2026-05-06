 Stop agli aumenti di prezzo: luce e gas bloccati 1 anno con Octopus
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Stop agli aumenti di prezzo: luce e gas bloccati 1 anno con Octopus

Da oggi puoi dire basta agli aumenti di prezzo nella bolletta: luce e gas bloccati per un anno grazie alla nuova offerta di Octopus Energia.
Stop agli aumenti di prezzo: luce e gas bloccati 1 anno con Octopus
Fintech
Da oggi puoi dire basta agli aumenti di prezzo nella bolletta: luce e gas bloccati per un anno grazie alla nuova offerta di Octopus Energia.
Canva

Con Octopus Energia il prezzo di luce e gas è bloccato per un anno. Così dici basta agli aumenti in bolletta. Approfitta subito di questa offerta sensazionale. Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo prima che finisca. Fai tutto online, in modo chiaro, veloce, smart e conveniente. La tariffa più adatta a te e poi non ci pensi più.

Attiva Octopus Fissa 12M
  • Octopus Fissa 12M – Luce e Gas a costo bloccato per 12 mesi:
    • Materia Prima Luce
      • 0,1298 €/kWh
    • Commercializzazione Luce
      • 6 €/mese
    • Materia Prima Gas
      • 0,53 €/Smc
    • Commercializzazione Gas
      • 7 €/mese
Attiva Octopus Flex
  • Octopus Flex – Luce e Gas a costo indicizzato
    • Materia Prima Luce
      • PUN + 0,0088 €/kWh
    • Commercializzazione
      • Luce 6 €/mese
    • Materia Prima Gas
      • PSVDAm + 0,06 €/Smc €/Smc
    • Commercializzazione Gas
      • 7 €/mese

Con Octopus Fissa 12M, blocchi il prezzo della materia energia e dei costi di commercializzazione per un anno. Al termine dei 12 mesi potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te (Fissa o Flex) e continuare a risparmiare, senza stress.

Luce e Gas senza sorprese con Octopus

Grazie a Octopus Energia, la bolletta di luce e gas è senza sorprese. Approfitta subito di questa offerta sensazionale. Potrai bloccare il costo della materia prima per un anno! Niente male vero? Se invece preferisci approfittare del mercato, allora scegli Octopus Flex, l’offerta che propone il costo della materia prima indicizzato per risparmiare quando si abbassa.

Passa a Octopus Energia

Una volta diventato cliente potrai sfruttare i Power Up ovvero eventi in cui potrai consumare di più perché c’è tanta energia rinnovabile disponibile e i consumi sono bassi. Così riduciamo gli sprechi, rendiamo il sistema più efficiente e sostenibile e valorizziamo l’energia pulita. E tu cosa ci guadagni? Si abbassano i costi in bolletta. Spostare i consumi nei momenti in cui l’energia pulita è abbonante conviene all’ambiente e conviene a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa

TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa
Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank

Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank
Zero pensieri con Octopus Energia: prezzo fisso su luce e gas 1 anno

Zero pensieri con Octopus Energia: prezzo fisso su luce e gas 1 anno
TF Bank: Mastercard Gold a costo zero e assicurazione viaggio inclusa

TF Bank: Mastercard Gold a costo zero e assicurazione viaggio inclusa
TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa

TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa
Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank

Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank
Zero pensieri con Octopus Energia: prezzo fisso su luce e gas 1 anno

Zero pensieri con Octopus Energia: prezzo fisso su luce e gas 1 anno
TF Bank: Mastercard Gold a costo zero e assicurazione viaggio inclusa

TF Bank: Mastercard Gold a costo zero e assicurazione viaggio inclusa
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 mag 2026
Link copiato negli appunti