TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa

Tra le migliori carte di credito oggi disponibili sul mercato figura TF Mastercard Gold, la carta a canone zero emessa dalla banca svedese TF Bank. Al di là dell’assenza di commissioni annuali, l’altro vantaggio è l’assicurazione di viaggio inclusa, che può rivelarsi di grande utilità per gli utenti abituati a viaggiare o in previsione di una vacanza.
A proposito di viaggi, la carta di credito TF Mastercard Gold non prevede alcuna commissione sui cambi né costi extra legati all’utilizzo della carta al di fuori del proprio Paese di residenza. Due elementi, quelli appena citati, che consentono a ogni viaggiatore di risparmiare un budget sostanzioso dall’inizio alla fine della vacanza.
Risparmiare in vacanza
Come accennato nell’introduzione, la carta emessa dalla banca online svedese TF Bank offre la possibilità di risparmiare in modo sensibile durante una vacanza fuori dall’Italia. L’assicurazione di viaggio completa valida in tutto il mondo include la copertura per infortuni e malattia, più una copertura per l’annullamento del viaggio (fino a 3.000 euro) e il rimborso per bagagli smarriti (fino a 2.500 euro).
Un ulteriore risparmio è garantito dall’assenza di costi extra quando si utilizza la propria carta di credito all’estero, indipendentemente dal Paese in cui ci si trova, le zero commissioni che normalmente vengono applicate sui cambi quando si va in vacanza in una nazione in cui la valuta è diversa dall’euro (può essere ad esempio il dollaro negli Stati Uniti o lo yen in Giappone).
A tutto questo, infine, si sommano i pagamenti rateali flessibili. Nella pagina dedicata alla carta TF Mastercard Gold, il sito uffiicale della banca svedese spiega che ciascun cliente può godersi fino a 55 giorni senza interessi su ogni acquisto, in seguito scegliere se pagare tutto in una volta oppure a rate, e se la scelta ricade su quest’ultima opzione si può partire da un importo minimo pari al 3% del proprio saldo.