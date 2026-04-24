 In 3 minuti online ottieni la tua carta di credito gratis con TF Bank
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In 3 minuti online ottieni la tua carta di credito gratis con TF Bank

Oggi ottieni la tua nuova carta di credito in soli 3 minuti con TF Bank, la soluzione perfetta che non costa niente e include tutto.
In 3 minuti online ottieni la tua carta di credito gratis con TF Bank
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Oggi ottieni la tua nuova carta di credito in soli 3 minuti con TF Bank, la soluzione perfetta che non costa niente e include tutto.
TF Bank

Grazie a TF Bank ci vogliono solo 3 minuti online per richiedere e ottenere la tua nuova carta di credito MasterCard Gold. Completamente gratuita, include tantissime funzionalità oltre la possibilità di pagare in tutto il mondo in modo digitale. Non perdere questa occasione. Fai tutto da questo link e non devi assolutamente cambiare banca. Colleghi il tuo IBAN e il gioco è fatto.

Ottieni la tua TF MasterCard Gold

Con TF MasterCard Gold hai zero commissioni in Italia come all’estero. Controlli ogni acquisto direttamente dall’app multi-device e gestisci i tuoi limiti di spesa in maniera del tutto autonoma e intelligente, permettendo a questa carta di credito di crescere con te. Infatti, i limiti cambiano in modo responsabile. Inoltre, effettui acquisti senza interessi e paghi fino a 55 giorni dopo. Niente male vero?

E se devi affrontare una spesa non prevista? Niente paura. Potrai continuare a dormire sonni tranquilli, senza trovarti con l’acqua alla gola, grazie alla possibilità di attivare pagamenti rateali flessibili. Nello specifico, dopo un acquisto effettuato con successo, puoi agire affinché il pagamento venga rateizzato con interessi vantaggiosi e rate mensile ogni mese.

TF Bank aggiunge servizi extra alla tua carta di credito

Con TF Bank nella tua carta di credito ottieni servizi extra molto interessanti e particolarmente utili. Richiedila online a questo link. Inclusi, trovi tantissimi vantaggi per viaggiare senza stress e risparmiare di più. Sì, hai capito bene. TF MasterCard Gold non è solo gratuita e a zero commissioni.

Ottieni la tua TF MasterCard Gold

Quando sei all’estero non hai alcun costo extra usando la carta per effettuare acquisti o prenotazioni. Inoltre, non hai commissioni sui cambi. Ora arriva il bello. Con TF MasterCard Gold hai inclusa un’assicurazione di viaggio completa in tutto il mondo. Inoltre, hai anche una copertura infortuni inclusa. Otterrai anche un rimborso per bagagli smarriti fino a 2500 euro e una copertura per annullamento viaggio fino a 3000 euro.

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Pubblicato il 24 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 apr 2026
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