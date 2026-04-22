Conto BBVA a canone zero: ora con 3% di interessi e cashback per i primi 6 mesi

La scelta giusta per un nuovo conto corrente è rappresentata dal Conto BBVA a canone zero. Questo conto, per tutti i nuovi clienti, mette a disposizione una remunerazione del 3% e un cashback del 3% per i primi 6 mesi dall’apertura. Per accedere alla promo e completare l’apertura del conto corrente (che non prevede alcun vincolo di permanenza) è sufficiente visitare il sito ufficiale di BBVA, qui di sotto.

Perché scegliere BBVA

Con il conto corrente proposto da BBVA è possibile accedere a un conto a canone zero che include la carta di debito (sempre a zero spese). Per i clienti della banca, inoltre, i prelievi da almeno 100 euro e i bonifici sono senza commissioni e c’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito.

A fare la differenza, però, è la promo riservata ai nuovi clienti. BBVA propone una remunerazione del 3% del saldo disponibile, con liquidazione degli interessi su base mensile, garantendo un incremento costante del valore del proprio patrimonio. Non c’è alcun vincolo sulla liquidità.

Terminata la fase promozionale, la remunerazione continuerà, con un tasso che sarà stabilito successivamente, in base all’andamento del mercato. Attualmente, i clienti BBVA possono beneficiare di una remunerazione del 2% annuo lordo, valida fino al 30 giugno prossimo.

In aggiunta, è possibile sfruttare il 3% di cashback su una spesa massima di 280 euro. Si tratta di un’ulteriore promozione che contribuisce a rendere il Conto BBVA la soluzione giusta per poter sfruttare un prodotto completo e ricco di vantaggi. Le due promo con il 3% sono valide per i primi 6 mesi dall’apertura.

Per aprire il conto corrente basta seguire una veloce procedura online, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo. Come sottolineato in precedenza, non ci sono vincoli di permanenza per i nuovi clienti.