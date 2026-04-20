 Scegli Engie: prezzo fisso per luce e gas un anno
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Scegli Engie: prezzo fisso per luce e gas un anno

Ultime ore per scegliere Engie e l'offerta Luce e Gas con prezzo fisso per 12 mesi! Goditi tranquillità, consapevolezza e semplicità.
Scegli Engie: prezzo fisso per luce e gas un anno
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Ultime ore per scegliere Engie e l'offerta Luce e Gas con prezzo fisso per 12 mesi! Goditi tranquillità, consapevolezza e semplicità.
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Hai ancora poche ore per scegliere Engie e ottenere un prezzo fisso per Luce e Gas un anno! Grazie a questa offerta limitata blocchi il costo della materia prima per 12 mesi, ma devi essere veloce perché è valida fino al 22 aprile 2026 con il prezzo così vantaggioso che ti fa girare la testa. Non perdere tempo! Dai un’occhiata al vantaggio.

Scegli Engie adesso

Con Energia PuntoFisso 12 Mesi hai:

  • Costo Materia Prima Luce Monorario a 0,1162€/kWh
  • Costo Materia Prima Luce A Fasce a
    • F1 0,1179€/kWh
    • F2 0,1251€/kWh
    • F3 0,1077€/kWh
  • Corrispettivo annuo luce 72€/anno
  • Costo Materia Prima Gas a 0,55€/Smc
  • Corrispettivo annuo gas 96€/anno

Si tratta di un’opportunità incredibilmente vantaggiosa che devi prendere al volo per avere tutta la tranquillità che ti meriti perché per tutto un anno paghi lo stesso prezzo al kWh o Smc, e se il mercato cambia, la tua tariffa rimane identica. Inoltre, hai tanta consapevolezza perché paghi in base a quanto consumi e non in base all’andamento del mercato. Infine, tutto è semplice grazie a un’offerta chiara, facile da capire e da confrontare.

Scegliere Engie ti permette di ottenere prezzo fisso luce e gas 12 mesi

Non perdere altro tempo! Passa a Engie prima che finisca questa offerta. Con Energia PuntoFisso 12 Mesi ottieni un prezzo fisso per un anno su Luce e Gas. Non dovrai più preoccuparti del mercato impazzito e del caro della vita. La tua bolletta non cambia, ma si basa sui tuoi consumi effettivi.

Scegli Engie adesso

Con Engie tutto è digitale. Attivi l’offerta online in pochi minuti, paghi la bolletta con addebito diretto su conto corrente e ricevi la bolletta online. Inoltre, grazie a Engie ottieni energia verde, proveniente al 100% da fonti rinnovabili, senza costi extra. Hai anche un supporto per ogni esigenza con qualcuno che ti ascolta veramente e sa rispondere alle tue domande.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 apr 2026
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