4% per 12 mesi? Apri un Conto Corrente Arancio e realizza i tuoi sogni

Solo con ING Direct ottieni il 4% di interessi per 12 mesi sui tuoi risparmi grazie a Conto Corrente Arancio e Conto Arancio. Non perdere altro tempo, manca poco alla fine di questa promozione. Approfittane subito! L’offerta è valida fino al 18 aprile 2026, ma prima la attivi e prima inizi a dare valore ai tuoi risparmi.

Grazie a questa iniziativa puoi realizzare i tuoi sogni! Per ottenere il 4% devi aprire il conto corrente e il conto deposito entro il 18 aprile 2026. Una volta attivo, accredita subito lo stipendio o almeno 1000 euro al mese. Così ottieni il 4% lordo per 12 mesi su Conto Arancio fino a 100 mila euro. Scegli il conto corrente che ti accompagna nelle spese quotidiane e che dà valore ai tuoi risparmi.

Con Conto Corrente Arancio gestisci le tue spese e le tue finanze in modo intelligente e in totale sicurezza, sempre smart. Con Conto Arancio ottieni un conto deposito dove mettere da parte i tuoi soldi e farli crescere. Così raggiungi i tuoi obiettivi. Ad esempio, se metti 60.000 euro in 12 mesi ottieni 62.400 euro. E non hai alcun vincolo, puoi prelevare i tuoi risparmi quando vuoi, in qualsiasi momento.

Cosa include Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio è la soluzione completa per gestire il tuo denaro al meglio. Infatti, accreditando lo stipendio hai il massimo a costo zero. Approfittane subito! Bonifici istantanei, bollettini, pagoPA, F24, carta di debito, carta di credito MasterCard e prelievi in tutta Europa sono gratis per te.

Grazie alle carte di pagamento incluse acquisti dove e quando vuoi, sia nei negozi fisici che online. Abbinale al tuo smartphone e smartwatch per pagare senza prendere il portafoglio. Potrai scegliere tu il PIN di ogni carta e visualizzarlo quando vuoi se te lo sei dimenticato. Inoltre, puoi anche pagare in 12 mesi, senza fretta. E in più hai sempre l’accesso prioritario in aeroporto e cashback.