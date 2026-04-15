 4% per 12 mesi? Apri un Conto Corrente Arancio e realizza i tuoi sogni
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4% per 12 mesi? Apri un Conto Corrente Arancio e realizza i tuoi sogni

Se vuoi ottenere il 4% per 12 mesi sui tuoi risparmi apri entro il 18 aprile un Conto Corrente Arancio e realizza subito i tuoi desideri.
4% per 12 mesi? Apri un Conto Corrente Arancio e realizza i tuoi sogni
Fintech Conti
Se vuoi ottenere il 4% per 12 mesi sui tuoi risparmi apri entro il 18 aprile un Conto Corrente Arancio e realizza subito i tuoi desideri.
ING

Solo con ING Direct ottieni il 4% di interessi per 12 mesi sui tuoi risparmi grazie a Conto Corrente Arancio e Conto Arancio. Non perdere altro tempo, manca poco alla fine di questa promozione. Approfittane subito! L’offerta è valida fino al 18 aprile 2026, ma prima la attivi e prima inizi a dare valore ai tuoi risparmi.

Apri il tuo conto adesso

Grazie a questa iniziativa puoi realizzare i tuoi sogni! Per ottenere il 4% devi aprire il conto corrente e il conto deposito entro il 18 aprile 2026. Una volta attivo, accredita subito lo stipendio o almeno 1000 euro al mese. Così ottieni il 4% lordo per 12 mesi su Conto Arancio fino a 100 mila euro. Scegli il conto corrente che ti accompagna nelle spese quotidiane e che dà valore ai tuoi risparmi.

Con Conto Corrente Arancio gestisci le tue spese e le tue finanze in modo intelligente e in totale sicurezza, sempre smart. Con Conto Arancio ottieni un conto deposito dove mettere da parte i tuoi soldi e farli crescere. Così raggiungi i tuoi obiettivi. Ad esempio, se metti 60.000 euro in 12 mesi ottieni 62.400 euro. E non hai alcun vincolo, puoi prelevare i tuoi risparmi quando vuoi, in qualsiasi momento.

Cosa include Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio è la soluzione completa per gestire il tuo denaro al meglio. Infatti, accreditando lo stipendio hai il massimo a costo zero. Approfittane subito! Bonifici istantanei, bollettini, pagoPA, F24, carta di debito, carta di credito MasterCard e prelievi in tutta Europa sono gratis per te.

Apri il tuo conto adesso

Grazie alle carte di pagamento incluse acquisti dove e quando vuoi, sia nei negozi fisici che online. Abbinale al tuo smartphone e smartwatch per pagare senza prendere il portafoglio. Potrai scegliere tu il PIN di ogni carta e visualizzarlo quando vuoi se te lo sei dimenticato. Inoltre, puoi anche pagare in 12 mesi, senza fretta. E in più hai sempre l’accesso prioritario in aeroporto e cashback.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
15 apr 2026
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