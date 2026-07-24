BitMEX chiude: cosa fare con i fondi sull'exchange

Sta per concludersi l’avventura di BitMEX nell’ambito delle criptovalute, l’exchange ha annunciato la chiusura. Lo ha fatto con un comunicato ufficiale che fissa nel 23 settembre 2026 la data dello stop alle operazioni. Fin da subito non è possibile registrare nuovi account. Nel messaggio si legge: Questa decisione ci addolora profondamente e non è stata presa alla leggera .

È ufficiale la chiusura dell’exchange BitMEX

Attiva dal 2014, la piattaforma ha acquisito popolarità in Italia anche grazie ad alcune sponsorizzazioni importanti, una delle quali ha coinvolto il Milan. Nel 2022 la prima grana legale, l’arresto del co-fondatore Benjamin Delo, con una condanna a due anni e mezzo di libertà vigilata inflitta da una corte di New York, per mancata conformità a quanto previsto dal Bank Secrecy Act, la legge che negli Stati Uniti detta le linee guida per il contrasto al riciclaggio. La stessa sorte è toccata agli altri due co-fondatori, ovvero Arthur Hayes and Samuel Reed. Hanno tutti ricevuto la grazia da Donald Trump nel 2025.

BitMEX descrive la chiusura come una decisione presa da HDR Global Trading Limited, società che controlla l’exchange.

A seguito di una revisione strategica dell’attività e del più ampio settore delle criptovalute, il consiglio di amministrazione di HDR Global Trading Limited, proprietaria e gestore di BitMEX, ha deciso di chiudere la piattaforma di scambio.

Il 23 settembre, la piattaforma interromperà ogni operazione, ma continuerà a mantenere gli asset degli utenti che non li avranno ancora prelevati, permettendo così di spostarli altrove. Per maggiori informazioni consultare il link a fondo articolo.

Raccomandiamo vivamente a tutti gli utenti di chiudere le posizioni aperte e ritirare i propri fondi il prima possibile.

Nel comunicato c’è anche un avviso rivolto agli utenti: attenzione al phishing. Quando accade qualcosa di simile, i cybercriminali si muovono per cercare di ingannare chi sta cercando un’alternativa o supporto per le operazioni di trasferimento.

Stando al sito ufficiale, l’exchange ha raggiunto oltre 2,1 milioni di investitori e non ha registrato violazioni o sottrazione di fondi dal 2014, in pratica dalla sua apertura.