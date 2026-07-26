Zero ansia da rincari: come blindare il prezzo di luce e gas per un anno con Octopus

Ultimo giorno per blindare il prezzo di luce e gas a un costo della materia prima super vantaggioso con Octopus Energy! Cosa stai aspettando? Finalmente oggi puoi dire basta all’ansia da rincari in un mercato che è fuori controllo. Ottieni bollette prevedibili solo in base ai tuoi consumi. Goditi la vita davvero senza doverti preoccupare ogni volta dei costi sui tuoi consumi.

Fai tutto online in modo semplice e veloce. Vedrai quando è divertente scoprire il tuo prossimo risparmio. Inoltre, sapere che puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi ti regala tanta serenità e pace in un periodo davvero difficile. Infatti, sono molte le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese facendo veri e propri miracoli e poi ecco la bolletta di luce e gas a fare da guastafeste. Adesso tutto questo sarà solo un brutto ricordo.

Ogni bolletta è chiara e leggibile da chiunque. Nessun vincolo né penale ti costringerà a restare con Octopus Energy, ma solo la tua voglia di risparmiare grazie al prezzo bloccato di luce e gas con un’offerta decisamente interessante e incredibilmente competitiva sul mercato. E se non sei soddisfatto puoi sempre passare a un altro fornitore, ma questo sappiamo bene non succederà perché con Octopus tutti stanno meravigliosamente bene.

L’offerta di luce e gas di oggi con Octopus Energy

L’offerta luce e gas di oggi con Octopus Energia a prezzo bloccato per un anno si chiama Octopus Fissa 12M. Il primo vantaggio sta nel fatto che blindi il prezzo della materia prima per un anno. Il secondo vantaggio sta proprio nella tariffa, un’ottima convenienza che però termina domani. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce nell’attivarla.

Prezzo Materia prima Luce Bloccato 12 Mesi 0,1364 €/kWh

Bloccato 12 Mesi Commercializzazione Materia Prima Luce 6 €/mese

Prezzo Materia prima Gas Bloccato 12 Mesi 0,54 €/Smc

Bloccato 12 Mesi Commercializzazione Materia Prima Gas 7 €/mese

