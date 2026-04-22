Carta di credito a canone zero e altri vantaggi: alla scoperta di TF Mastercard Gold

TF Mastercard Gold è la carta di credito a canone zero emessa dalla banca online svedese TF Bank. Oltre all’assenza del tradizionale canone si distingue per altri vantaggi, tra cui un’assicurazione di viaggio completa e gratuita, nessun costo extra per l’utilizzo all’estero e pagamenti flessibili con zero interessi fino a 55 giorni dopo l’acquisto.

Per richiedere la carta di credito TF Mastercard Gold è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta e compilare l’apposito modulo online. A portata di mano occorre tenere un documento di riconoscimento valido, l’indirizzo di posta elettronica e il proprio numero di telefono.

La carta di credito ideale per chi ama viaggiare all’estero

Disporre di una carta di credito con quota annuale gratuita è un vantaggio per tutti, ma ci sono diversi altri elementi che guardano con grande interesse agli amanti dei viaggi. Il primo è sotto gli occhi di tutti: l’assicurazione di viaggio completa senza costi aggiuntivi, che permette di ottenere tra le altre cose una copertura per infortuni e malattia, nonché per bagagli smarriti (fino a 2.500 euro) e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro).

Gli altri due sono altrettanto significativi, in particolare se si parte in vacanza due o più volte nell’arco dello stesso anno: l’assenza di commissione sui cambi e nessun costo extra da pagare quando si utilizza la carta in un altro Paese al di fuori dell’Unione europea.

Tutto ciò fa sì che la carta promossa dagli svedesi di TF Bank sia una carta di credito ideale per chi ha la fortuna di viaggiare durante tutti gli anni all’estero, con un risparmio considerevole alla voce “spese”. Per richiederla potete collegarvi al link che segue.