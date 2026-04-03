Carta di credito senza commissioni annuali: la proposta di TF Bank

TF Mastercard Gold è la carta di credito della banca svedese TF Bank senza commissioni annuali, richiedibile in pochi minuti sul sito ufficiale di TF Bank Italia. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l’assenza di commissione sui cambi e l’assicurazione di viaggio gratuita, due elementi che la rendono un prodotto ideale per gli amanti dei viaggi.
La gestione passa attraverso TF Mobile App, l’applicazione ufficiale di TF Bank, con cui è possibile monitorare le proprie spese ovunque ci si trovi, seguire tutte le transazioni in tempo reale, autenticare gli acquisti online in sicurezza, accedere all’estratto conto in qualsiasi momento, nonché bloccare o sbloccare la carta in pochi istanti.
Come funziona la carta di credito TF Mastercard Gold
Il fiore all’occhiello della carta di credito di TF Bank è l’assenza di qualsivoglia canone mensile o annuale. Ciò la rende di fatto una carta al 100% gratuita, a differenza invece della stragrande maggioranza delle altre carte di credito che richiedono una somma in media superiore ai 50 euro ogni anno a titolo di canone.
Come accennato nell’introduzione, si tratta di una carta di credito che può essere presa in seria considerazione da tutti coloro che amano i viaggi all’estero. Infatti, oltre all’assenza di commissioni sui cambi include un’assicurazione di viaggio gratuita con tanto di copertura di malattia, infortuni e annullamento viaggio, più il rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro.
Tra le altre cose offre anche pagamenti rateali flessibili. I clienti TF Bank possono scegliere se pagare tutto in un’unica soluzione o a rate, con quest’ultime che partono dal 3% del proprio saldo (a partire da almeno 30 euro), nonché la possibilità di beneficiare di 55 giorni senza interessi su ogni acqiusto.
Per richiedere la TF Mastercard Gold è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito TF Bank Italia e completare la procedura online in meno di tre minuti.