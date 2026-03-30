Carta di credito senza commissioni: ecco TF Mastercard Gold di TF Bank

In vista delle prossime vacanze estive la carta di credito diventa uno strumento indispensabile, soprattutto per chi ha la necessità di noleggiare un’auto o ha in programma un viaggio di una o più settimane in un Paese extra-Ue. Tra le migliori carte oggi disponibili sul mercato figura la carta di credito senza commissioni TF Mastercard Gold, emessa dalla banca svedese TF Bank.

Oltre all’assenza del tradizionale canone prevede ulteriori vantaggi, tra cui pagamenti rateali flessibili, acquisti senza interessi fino a 55 giorni, nessuna commissione sui cambi e un’assicurazione di viaggio gratuita; tutti elementi, quelli appena citati, che rendono TF Mastercard Gold una carta di credito ideale per la maggior parte dei viaggiatori italiani.

Una volta presentata la richiesta online tramite il sito ufficiale di TF Bank, si ottiene l’approvazione in pochi minuti; non è necessario cambiare banca, non vi sono costi nascosti, e sul fronte della sicurezza integra Mastercard ID Check, funzionalità che aiuta a rendere più sicura l’esperienza dello shopping online.

La gestione della carta passa attraverso l’applicazione TF Mobile App, grazie alla quale è possibile tenere sotto controllo le proprie spese ovunque ci si trovi, seguire le transazioni in tempo reale, bloccare o sbloccare la carta nel giro di pochi istanti, accedere al proprio estratto conto in qualsiasi momento, nonché autenticare gli acquisti effettuati sui siti di e-commerce.

Per gli amanti delle vacanze all’estero la TF Mastercard Gold include un’assicurazione di viaggio gratuita in tutto il mondo. La polizza in questione include una copertura per malattia, annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), infortuni e bagagli smarriti (fino a 2.500 euro). Confermiamo inoltre l’assenza di commissioni quando si utilizza la carta all’estero così come sui cambi.

Per richiedere la carta di credito è sufficiente compilare il modulo raggiungibile tramite la pagina dedicata all’offerta. A questo proposito, è importante assicurarsi che indirizzo e-mail e numero di telefono siano scritti in modo corretto.