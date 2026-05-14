 La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali
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La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali

Si può richiedere in meno di tre minuti tramite il form online disponibile sul sito ufficiale della banca svedese TF Bank.
La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali
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Si può richiedere in meno di tre minuti tramite il form online disponibile sul sito ufficiale della banca svedese TF Bank.
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Se si è alla ricerca di una carta di credito senza commissioni in vista della prossima vacanza all’estero, è possibile fare affidamento su TF Mastercard Gold, la carta di credito senza commissioni annuali della banca svedese online TF Bank. Tra le altre cose, include anche un’assicurazione di viaggio gratuita e la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni.

Per richiedere la carta di credito TF Mastercard Gold occorrono meno di tre minuti. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla sezione dedicata del sito ufficiale di TF Bank, compilare i campi richiesti dal modulo online, completare l’identificazione e firmare il contratto in via digitale.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

tf mastercard gold

I vantaggi di TF Mastercard Gold

Con TF Mastercard Gold non vi sono commissioni annuali da sostenere, a differenza di quanto accade con la quasi totalità delle altre carte di credito, che invece presentano un canone più o meno importante. Ciò che offre la banca svedese è da considerarsi dunque una sorta di unicum nel panorama finanziario del nostro Paese.

Un altro vantaggio considerevole è l’assicurazione di viaggio gratuita, grazie alla quale si ottiene una copertura relativa a infortuni, malattia e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), più un rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro. L’assicurazione si attiva in automatico pagando almeno il 50% del costo della vacanza tramite la carta di credito.

Restando in tema vacanza, altri due vantaggi considerevoli per i viaggiatori sono l’assenza di commissioni sui cambi e i zero costi extra quando si utilizza la TF Mastercard Gold all’estero. Ciò consente di risparmiare una cifra significativa quando si è in viaggio fuori dall’Italia e, più in generale, al di fuori dell’Unione europea, come sanno bene gli amanti dei viaggi Oltreoceano e in Asia, dove il cambio valuta spesso e volentieri può avere un impatto notevole sul proprio budget.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Pubblicato il 14 mag 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
14 mag 2026
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