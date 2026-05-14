La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali

Se si è alla ricerca di una carta di credito senza commissioni in vista della prossima vacanza all’estero, è possibile fare affidamento su TF Mastercard Gold, la carta di credito senza commissioni annuali della banca svedese online TF Bank. Tra le altre cose, include anche un’assicurazione di viaggio gratuita e la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni.

Per richiedere la carta di credito TF Mastercard Gold occorrono meno di tre minuti. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla sezione dedicata del sito ufficiale di TF Bank, compilare i campi richiesti dal modulo online, completare l’identificazione e firmare il contratto in via digitale.

I vantaggi di TF Mastercard Gold

Con TF Mastercard Gold non vi sono commissioni annuali da sostenere, a differenza di quanto accade con la quasi totalità delle altre carte di credito, che invece presentano un canone più o meno importante. Ciò che offre la banca svedese è da considerarsi dunque una sorta di unicum nel panorama finanziario del nostro Paese.

Un altro vantaggio considerevole è l’assicurazione di viaggio gratuita, grazie alla quale si ottiene una copertura relativa a infortuni, malattia e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), più un rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro. L’assicurazione si attiva in automatico pagando almeno il 50% del costo della vacanza tramite la carta di credito.

Restando in tema vacanza, altri due vantaggi considerevoli per i viaggiatori sono l’assenza di commissioni sui cambi e i zero costi extra quando si utilizza la TF Mastercard Gold all’estero. Ciò consente di risparmiare una cifra significativa quando si è in viaggio fuori dall’Italia e, più in generale, al di fuori dell’Unione europea, come sanno bene gli amanti dei viaggi Oltreoceano e in Asia, dove il cambio valuta spesso e volentieri può avere un impatto notevole sul proprio budget.