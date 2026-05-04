Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank

Una carta di credito senza commissioni: la proposta arriva dalla banca online TF Bank, che qui in Italia offre la possibilità di ottenere una carta a canone zero per sempre tramite una semplice richiesta attraverso il sito ufficiale della banca. La compilazione del modulo online richiede meno di cinque minuti del proprio tempo libero.

La carta di credito in questione si chiama TF Mastercard Gold. Dal suo nome si evince che appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, dunque è possibile utilizzarla in tutto il mondo senza preoccuparsi che il circuito venga o meno accettato indipendentemente dal Paese in cui ci si trova.

I vantaggi di TF Mastercard Gold

Prima di tutto la carta di credito di TF Bank non prevede alcun canone mensile né annuale. A ciò si aggiungono poi i vantaggi targati Mastercard, ossia le opzioni di pagamento flessibili e la funzione Mastercard ID Check, grazie alla quale è possibile ottenere maggiore sicurezza durante qualsiasi acquisto online.

L’altro pezzo forte è l’assicurazione di viaggio gratuita. Valida in tutto il mondo, include una copertura infortuni e malattia, più una copertura per annullamento viaggio (fino a 3.000 euro di rimborso) e un rimborso per eventuali bagagli smarriti (importo massimo pari a 2.500 euro).

Per quanto riguarda i già citati pagamenti rateali flessibili, TF Bank consente ai suoi clienti di godersi fino a 55 giorni senza interessi, indipendentemente dall’articolo acquistato. Volendo, inoltre, è possibile scegliere se pagare il saldo in un’unica soluzione oppure a rate: nel secondo caso, viene applicato una percentuale minima del 3% del proprio saldo (minimo 30 euro).

L’ultimo vantaggio riguarda l’applicazione TF Mobile App, grazie alla quale è possibile monitorare le proprie spese ovunque ci si trovi, seguire ogni transazione in tempo reale, bloccare o sbloccare la carta con un tocco, oltre che autenticare gli acquisti online in totale sicurezza.