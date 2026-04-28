Zero pensieri con Octopus Energia: prezzo fisso su luce e gas 1 anno

Passa oggi stesso a Octopus Energia! Per te zero pensieri grazie all’offerta con prezzo fisso su luce e gas per un anno. Non perdere altro tempo. Attiva ora Octopus Fissa 12M! Si tratta di un’ottima soluzione per dire addio a quei fastidiosi aumenti di listino sulla materia prima che rendevano le tue bollette una vera e propria esperienza da montagne russe.

Grazie a questa promozione il prezzo rimane bloccato sia per quanto riguarda la materia prima luce che gas. La commercializzazione è chiara e mensile. Così sai sempre qual è il costo fisso e qual è quello che varia a seconda dei tuoi consumi. Con Octopus Energia viene premiato il tuo uso consapevole dell’energia. Non sei più in balia del mercato, ma se tu risparmi anche la tua bolletta sarà bassa.

Scopri di più sulle possibilità di questa offerta. Con Octopus Energia hai prezzo fisso su luce e gas per ben un anno. Di questi tempi un gran bel guadagno, vero? Non preoccuparti per tutto il resto. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Se vuoi, potrai modificarle dopo l’attivazione. Tutto è semplice, chiaro e lineare.

Octopus Fissa 12M: l’offerta con prezzo fisso luce e gas

Octopus Fissa 12M è l’offerta che offre prezzo fisso su luce e gas per un anno! Niente aumenti, zero rimodulazioni. In questo momento il costo della materia prima è davvero vantaggioso. Inoltre, è facile confrontarlo rispetto alle varie proposte che trovi sul mercato. Dai un’occhiata all’opportunità che Octopus Energia ha deciso di darti, ma fai in fretta perché l’offerta potrebbe terminare velocemente.

Attiva ora Octopus Fissa 12M Luce e Gas! Materia prima luce a 0,1232 €/kWh Commercializzazione a 6 €/mese Materia prima gas a 0,475 €/Smc Commercializzazione a 6 €/mese

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