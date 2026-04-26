 TF Bank: Mastercard Gold a costo zero e assicurazione viaggio inclusa
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TF Bank: Mastercard Gold a costo zero e assicurazione viaggio inclusa

La carta di credito di TF Bank offre canone annuo zero, fino a 55 giorni senza interessi e assicurazione viaggio inclusa: la attivi online.
TF Bank: Mastercard Gold a costo zero e assicurazione viaggio inclusa
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La carta di credito di TF Bank offre canone annuo zero, fino a 55 giorni senza interessi e assicurazione viaggio inclusa: la attivi online.

Se cerchi una carta di credito senza costi fissi e con vantaggi concreti, non perdere la nuova promo TF Bank: sottoscrivendo la sua Mastercard Gold, oltre a non avere nessuna commissione annuale, otterrai fino a 55 giorni senza interessi e assicurazione viaggio inclusa, più altri vantaggi. Ecco tutti i dettagli e come richiederla direttamente online, senza burocrazia.

Ottieni la tua Mastercard Gold gratuita

Come richiedere la tua carta online senza burocrazia

La carta di credito gratuita è il punto di forza della promo TF Bank: assenza totale dei costi di gestione, unita a una struttura pensata per le esigenze quotidiane, ne fanno un vero must have. Con TF Bank hai fino a 55 giorni di credito senza interessi, per gestire le spese con maggiore libertà e flessibilità. Inoltre, puoi scegliere se pagare tutto subito o rateizzare.

La procedura di attivazione è completamente digitale e richiede pochi minuti. Basta richiedere la carta online, completare l’identificazione e procedere con l’attivazione immediata tramite app. Via burocrazia e tempi di attesa, benvenuta comodità.

Richiedi la tua carta di credito online

Tra i vantaggi, i più interessanti sono quelli dedicati a chi viaggia: la carta include un’assicurazione viaggio completa, cui si aggiungono zero commissioni sui pagamenti in valuta estera. Puoi utilizzare la tua Mastercard Gold ovunque nel mondo senza costi aggiuntivi e sarai al riparo, con rimborsi garantiti, anche da bagagli smarriti o annullamenti.

Grazie all’app mobile, è possibile monitorare ogni transazione in tempo reale, bloccare o sbloccare la carta e autorizzare pagamenti online con sistemi avanzati come Mastercard ID Check. La Mastercard Gold di TF Bank è una combinazione vincente tra flessibilità, zero costi e servizi inclusi: attivala online senza burocrazia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
26 apr 2026
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