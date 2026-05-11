Basta sorprese in bolletta! Con Octopus prezzo bloccato su luce e gas

Finalmente puoi dire basta alle brutte sorprese in bolletta! Grazie a Octopus Energia hai prezzo bloccato su luce e gas per un anno intero, senza aumenti né rimodulazioni. In altre parole, oggi stabilisci il costo della materia prima e questo rimarrà invariato per 12 mesi. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo e smettila di buttare via i tuoi soldi. Attiva subito Octopus Fissa 12M. Si tratta di un’offerta unica che attivi in meno di 2 minuti online.

Proprio in questo momento e fino a domani al massimo puoi bloccare il costo della materia prima luce a soli 0,132 €/kWh IVA e imposte escluse. Invece, puoi bloccare il costo della materia prima gas a soli 0,53 €/Smc IVA e imposte escluse. Il costo di commercializzazione per la luce è di 6 euro al mese (corrispondenti a 72 euro l’anno) e per il gas è di 7 euro al mese (corrispondenti a 84 euro l’anno). In tutti e due i casi le perdite sono incluse.

Grazie a Octopus Fissa 12M hai il prezzo bloccato della materia energia e dei costi di commercializzazione per un anno. Terminati i 12 mesi di promozione potrai decidere di continuare con la tariffa più conveniente per te e risparmiare senza stress né sorprese in bollette, pagando solo in base ai tuoi consumi. Insomma, una vera e propria rivoluzione. Octopus energia è senza vincoli né penali.

I vantaggi del prezzo bloccato con Octopus Fissa 12M

Scegli subito Octopus Fissa 12M e scopri tutti i vantaggi del prezzo bloccato con Octopus! Prima di tutto attivi la tariffa luce 100% proveniente da fonti rinnovabili con il prezzo bloccato per 12 mesi. In pratica, fai bene al tuo portafoglio e fai bene anche all’ambiente.

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Questa offerta economica è riservata esclusivamente ai siti ad uso domestico ed è pensata per essere vantaggiosa, chiara e senza sorprese. L’offerta è facile da capire e confrontare. Inoltre, premia un utilizzo consapevole di luce e gas e non impone un prezzo di mercato in continuo sali e scendi. Dai stabilità alle spese di casa partendo dall’offerta luce e gas che scegli.