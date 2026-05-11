 Basta sorprese in bolletta! Con Octopus prezzo bloccato su luce e gas
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Basta sorprese in bolletta! Con Octopus prezzo bloccato su luce e gas

Basta con le cattive sorprese in bolletta! Con Octopus Energia hai prezzo bloccato su luce e gas per un anno intero senza aumenti.
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Basta con le cattive sorprese in bolletta! Con Octopus Energia hai prezzo bloccato su luce e gas per un anno intero senza aumenti.
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Finalmente puoi dire basta alle brutte sorprese in bolletta! Grazie a Octopus Energia hai prezzo bloccato su luce e gas per un anno intero, senza aumenti né rimodulazioni. In altre parole, oggi stabilisci il costo della materia prima e questo rimarrà invariato per 12 mesi. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo e smettila di buttare via i tuoi soldi. Attiva subito Octopus Fissa 12M. Si tratta di un’offerta unica che attivi in meno di 2 minuti online.

Attiva Octopus Fissa 12M

Proprio in questo momento e fino a domani al massimo puoi bloccare il costo della materia prima luce a soli 0,132 €/kWh IVA e imposte escluse. Invece, puoi bloccare il costo della materia prima gas a soli 0,53 €/Smc IVA e imposte escluse. Il costo di commercializzazione per la luce è di 6 euro al mese (corrispondenti a 72 euro l’anno) e per il gas è di 7 euro al mese (corrispondenti a 84 euro l’anno). In tutti e due i casi le perdite sono incluse.

Grazie a Octopus Fissa 12M hai il prezzo bloccato della materia energia e dei costi di commercializzazione per un anno. Terminati i 12 mesi di promozione potrai decidere di continuare con la tariffa più conveniente per te e risparmiare senza stress né sorprese in bollette, pagando solo in base ai tuoi consumi. Insomma, una vera e propria rivoluzione. Octopus energia è senza vincoli né penali.

I vantaggi del prezzo bloccato con Octopus Fissa 12M

Scegli subito Octopus Fissa 12M e scopri tutti i vantaggi del prezzo bloccato con Octopus! Prima di tutto attivi la tariffa luce 100% proveniente da fonti rinnovabili con il prezzo bloccato per 12 mesi. In pratica, fai bene al tuo portafoglio e fai bene anche all’ambiente.

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Questa offerta economica è riservata esclusivamente ai siti ad uso domestico ed è pensata per essere vantaggiosa, chiara e senza sorprese. L’offerta è facile da capire e confrontare. Inoltre, premia un utilizzo consapevole di luce e gas e non impone un prezzo di mercato in continuo sali e scendi. Dai stabilità alle spese di casa partendo dall’offerta luce e gas che scegli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 mag 2026
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