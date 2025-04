Conto a zero spese e interessi al 4% senza vincoli con la promo di ING

La nuova promo di ING è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un Conto Deposito con un buon tasso di interesse che si accompagna alla possibilità di sfruttare un conto corrente a zero spese.

Chi sceglie oggi ING, infatti, può aprire Conto Corrente Arancio, il conto online a canone ero con carta di debito abbinata e bonifici senza commissioni, e può richiedere l’apertura del Conto Arancio ovvero il Conto Deposito di ING che prevede interessi al 4% per 12 mesi (tasso lordo annuo) senza alcun vincolo sulla liquidità.

Per accedere al tasso promozionale non è necessario accreditare lo stipendio o rispettare altri requisiti. Si tratta di una promo accessibile a tutti che, in questo momento, non ha eguali sul mercato. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di ING tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede la promo ING

Con ING è possibile accedere a un’offerta ottima che comprende:

a canone zero e con carta di debito e bonifici gratis; è possibile anche richiedere la versione Più che aggiunge la carta di credito e i prelievi gratis; questa versione costa 5 euro al mese ma il costo viene azzerato con accredito di stipendio/pensione o con almeno 1.000 euro di entrate mensili il Conto Arancio un Conto Deposito non vincolato che garantisce interessi al 4% per 12 mesi, senza requisiti da rispettare; il cliente può depositare il proprio denaro e sfruttare il tasso di interesse agevolato, accumulando interessi che saranno pagati a fine anno; nel frattempo il denaro sarà sempre a disposizione del cliente che potrà ritirarlo in qualsiasi momento

Per sfruttare la promozione di ING basta raggiungere il sito ufficiale qui di sotto e richiedere l’apertura del conto corrente e poi del conto deposito, con una sola procedura.