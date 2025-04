Conto business: fatturazione elettronica, cashback e altro ancora con Finom

La scelta del conto corrente per freelance, PMI e aziende più grandi diventa più facile: grazie a Finom, infatti, è possibile accedere a un conto aziendale “su misura”, con tanti servizi inclusi e la possibilità di optare per un piano in linea con le proprie necessità, sfruttando la fatturazione elettronica e altri strumenti di gestione fiscale e contabile della propria attività.

Il conto corrente Finom è disponibile in una versione a canone zero (per i liberi professionisti) e con una serie di piani a pagamento, con prova gratuita, che includono anche il cashback delle spese sostenute con carta fino a un massimo del 3%.

Per scoprire tutti i piani disponibili è possibile accedere al sito ufficiale di Finom, tramite il link riportato qui di sotto. Chi ha bisogno di un conto online per gestire la propria attività, con la possibilità di sfruttare appieno tutti i vantaggi di un servizio digitale completo può iniziare subito a provare Finom, attivando la prova gratuita di 30 giorni.

Conto Finom: un’ottima scelta per professionisti e aziende

Con il Conto Finom è possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi che può sfruttare l’integrazione con la fatturazione elettronica, garantendo anche la possibilità di accesso per il commercialista.

Il conto include carte Visa (sia fisiche che virtuali) con costi di gestione azzerabili e la possibilità di effettuare transazioni SEPA e pagamento internazionali. C’è anche il cashback, fino al 3%, che può essere limitato a un certo importo (10 euro oppure 20 euro) o anche illimitato, in base al piano scelto.

Il punto di forza del servizio proposto da Finom è rappresentato dalla versatilità: il cliente, in fase di apertura, può scegliere il conto più in linea con le proprie necessità, andando così ad attivare un prodotto davvero vantaggioso.

Oltre al piano a canone zero, ottimo per i professionisti che non vogliono costi fissi, ci sono vari piani in abbonamento, a partire da 14 euro al mese. Per tutti i clienti c’è sempre la possibilità di sfruttare la prova gratuita di un mese. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.