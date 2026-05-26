 Carta di credito a canone zero per sempre: ecco TF Mastercard Gold
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Carta di credito a canone zero per sempre: ecco TF Mastercard Gold

Alla scoperta della carta di credito a canone zero della banca online svedese TF Bank con tanto di assicurazione di viaggio inclusa.
Carta di credito a canone zero per sempre: ecco TF Mastercard Gold
Fintech Carte
Alla scoperta della carta di credito a canone zero della banca online svedese TF Bank con tanto di assicurazione di viaggio inclusa.
TFBank
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Ci sono diverse banche che sponsorizzano le loro carte di credito con canone gratuito per il primo anno. TF Bank, banca svedese online, va oltre, proponendo una carta di credito a canone zero per sempre, come è riportato nelle condizioni presenti sul sito ufficiale (quota annuale 0€ permanente).

La carta in questione è la TF Mastercard Gold e oltre a non prevedere commissioni annuali offre anche un’assicurazione di viaggio gratuita, zero commissioni sui cambi, pagamenti rateali flessibili e acquisti senza interessi fino a 55 giorni. Per richiederla è sufficiente collegarsi all’apposito modulo online disponibile sul sito ufficiale, raggiungibile cliccando sul pulsante “Applica in meno di 3 minuti”.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

tf mastercard gold

I vantaggi di TF Mastercard Gold

Uno dei principali vantaggi della carta di credito TF Mastercard Gold è rappresentato dai pagamenti rateali flessibili. I titolari della carta possono infatti godersi fino a 55 giorni senza interessi indipendentemente dall’acquisto effettuato e decidere di rimborsare il saldo in un’unica soluzione oppure a rate (scegliendo la seconda opzione, la commissione applicata sarà pari al 3% del proprio saldo, con un importo minimo di 30 euro).

Un ulteriore vantaggio è dato dall’assicurazione di viaggio inclusa senza costi aggiuntivi. Si tratta di un’assicurazione completa, dal momento che offre una copertura infortuni, malattia e annullamento viaggio, più un rimborso fino a 2.500 euro per bagagli smarriti. Al di là di questo, poi, chi ama viaggiare può contare anche sull’assenza di commissioni sui cambi e nessun costo extra quando per l’utilizzo della carta all’estero.

Alla lista dei vantaggi si aggiunge infine l’applicazione TF Mobile, grazie alla quale i titolari della carta di credito possono seguire ogni transazione della carta in tempo reale, bloccare o sbloccare la carta all’istante, accedere all’estratto conto in qualsiasi momento e autenticare gli acquisti effettuati online in modo semplice e sicuro.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice

Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice
La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali

La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali
TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa

TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa
Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank

Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank
Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice

Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice
La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali

La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali
TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa

TF Mastercard Gold: la carta di credito a canone zero con assicurazione di viaggio inclusa
Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank

Carta di credito senza commissioni: la rivoluzione della banca online TF Bank
Federico Pisanu
Pubblicato il
26 mag 2026
Link copiato negli appunti