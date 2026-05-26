Carta di credito a canone zero per sempre: ecco TF Mastercard Gold

Ci sono diverse banche che sponsorizzano le loro carte di credito con canone gratuito per il primo anno. TF Bank, banca svedese online, va oltre, proponendo una carta di credito a canone zero per sempre, come è riportato nelle condizioni presenti sul sito ufficiale (quota annuale 0€ permanente).

La carta in questione è la TF Mastercard Gold e oltre a non prevedere commissioni annuali offre anche un’assicurazione di viaggio gratuita, zero commissioni sui cambi, pagamenti rateali flessibili e acquisti senza interessi fino a 55 giorni. Per richiederla è sufficiente collegarsi all’apposito modulo online disponibile sul sito ufficiale, raggiungibile cliccando sul pulsante “Applica in meno di 3 minuti”.

I vantaggi di TF Mastercard Gold

Uno dei principali vantaggi della carta di credito TF Mastercard Gold è rappresentato dai pagamenti rateali flessibili. I titolari della carta possono infatti godersi fino a 55 giorni senza interessi indipendentemente dall’acquisto effettuato e decidere di rimborsare il saldo in un’unica soluzione oppure a rate (scegliendo la seconda opzione, la commissione applicata sarà pari al 3% del proprio saldo, con un importo minimo di 30 euro).

Un ulteriore vantaggio è dato dall’assicurazione di viaggio inclusa senza costi aggiuntivi. Si tratta di un’assicurazione completa, dal momento che offre una copertura infortuni, malattia e annullamento viaggio, più un rimborso fino a 2.500 euro per bagagli smarriti. Al di là di questo, poi, chi ama viaggiare può contare anche sull’assenza di commissioni sui cambi e nessun costo extra quando per l’utilizzo della carta all’estero.

Alla lista dei vantaggi si aggiunge infine l’applicazione TF Mobile, grazie alla quale i titolari della carta di credito possono seguire ogni transazione della carta in tempo reale, bloccare o sbloccare la carta all’istante, accedere all’estratto conto in qualsiasi momento e autenticare gli acquisti effettuati online in modo semplice e sicuro.