Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice

Una carta di credito senza costi è il sogno di tante persone che in queste settimane stanno pianificando la loro prima vacanza all’estero con noleggio auto annesso. Senza una carta di credito, infatti, nel 99% dei casi è impossibile ritirare l’auto a noleggio, anche se per la prenotazione è stata utilizzata una carta di debito o perfino una prepagata.

Un aiuto in tal senso arriva da TF Bank, la banca online svedese che emette la TF Mastercard Gold, la carta di credito senza commissioni e con un’assicurazione di viaggio completa inclusa. E sempre in tema di vacanza, la carta appena citata non presenta commissioni per il cambio valuta né costi extra per il suo utilizzo all’estero.

TF Mastercard Gold per il noleggio auto di quest’estate

Per i suoi numerosi vantaggi, la carta di credito di TF Bank è una delle scelte ideali per chi è alla ricerca di uno strumento di pagamento idoneo per il noleggio auto in vista della prima vacanza al di fuori dell’Italia. Prima di tutto, lo ripetiamo, è una carta a canone zero, non vi sono cioè commissioni da sostenere per il suo mantenimento e utilizzo.

A proposito di utilizzo, grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard può essere impiegata ovunque nel mondo, non soltanto in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea. Per giunta non ci sono costi aggiuntivi quando la si usa all’estero né commissioni sui cambi, due elementi che possono aiutare a risparmiare una cifra sostanziosa per chi ha in programma una vacanza al di fuori del continente europeo.

Un ulteriore vantaggio è dato dai pagamenti rateali flessibili. I titolari della TF Mastercard Gold possono godersi fino a 55 giorni senza interessi su ogni acquisto, inclusa quindi anche la spesa per il noleggio auto, per poi decidere se effettuare il saldo in un’unica soluzione oppure a rate.