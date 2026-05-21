 Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice
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Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice

Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice
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Una carta di credito senza costi è il sogno di tante persone che in queste settimane stanno pianificando la loro prima vacanza all’estero con noleggio auto annesso. Senza una carta di credito, infatti, nel 99% dei casi è impossibile ritirare l’auto a noleggio, anche se per la prenotazione è stata utilizzata una carta di debito o perfino una prepagata.

Un aiuto in tal senso arriva da TF Bank, la banca online svedese che emette la TF Mastercard Gold, la carta di credito senza commissioni e con un’assicurazione di viaggio completa inclusa. E sempre in tema di vacanza, la carta appena citata non presenta commissioni per il cambio valuta né costi extra per il suo utilizzo all’estero.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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TF Mastercard Gold per il noleggio auto di quest’estate

Per i suoi numerosi vantaggi, la carta di credito di TF Bank è una delle scelte ideali per chi è alla ricerca di uno strumento di pagamento idoneo per il noleggio auto in vista della prima vacanza al di fuori dell’Italia. Prima di tutto, lo ripetiamo, è una carta a canone zero, non vi sono cioè commissioni da sostenere per il suo mantenimento e utilizzo.

A proposito di utilizzo, grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard può essere impiegata ovunque nel mondo, non soltanto in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea. Per giunta non ci sono costi aggiuntivi quando la si usa all’estero né commissioni sui cambi, due elementi che possono aiutare a risparmiare una cifra sostanziosa per chi ha in programma una vacanza al di fuori del continente europeo.

Un ulteriore vantaggio è dato dai pagamenti rateali flessibili. I titolari della TF Mastercard Gold possono godersi fino a 55 giorni senza interessi su ogni acquisto, inclusa quindi anche la spesa per il noleggio auto, per poi decidere se effettuare il saldo in un’unica soluzione oppure a rate.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Pubblicato il 21 mag 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
21 mag 2026
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