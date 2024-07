Perché il conto Credit Agricole è la scelta giusta se vuoi una carta di credito?

Crédit Agricole ha lanciato una promozione che non si piò ignorare: buoni regalo Amazon fino a 250 euro. Inoltre, puoi ottenere subito la carta di credito dopo aver aperto il conto corrente online. Tecnologicamente avanzata, puoi collegarla ai wallet Apple Pay e Google Pay per semplificare i tuoi acquisti.

I vantaggi della carta di credito Crédit Agricole

Come ottenere i buoni Amazon da 250 euro con Crédit Agricole? Apri il conto utilizzando il codice promozionale “VISA” e fai acquisti tra 500 e 1.000 euro: otterrai i primi 100 euro. Se poi hai tanti amici (o familiari), invitali ad aprire il conto. Per ognuno di loro, otterrai un buono da 25 euro. Siccome puoi invitare fino a 6 amici, potresti accumulare altri 150 euro di buoni Amazon. Altro vantaggio del conto corrente di Crédit Agricole è il canone gratuito per i primi nove mesi, che puoi azzerare ulteriormente se hai meno di 35 anni oppure accrediti lo stipendio o la pensione.

Crédit Agricole ti offre le carte di credito immediate Nexi Prestige e Nexi Classic. Con Nexi Prestige, hai un servizio clienti dedicato 24 ore su 24 e un plafond elevato personalizzabile. Anche Nexi Classic non è da meno: perfetta per ogni acquisto, è comoda, economica e affidabile. È l’alleata perfetta sia per le spese quotidiane che per gli acquisti impegnativi. La parte migliore? Puoi posticipare i pagamenti al 15 del mese successivo.

Parliamo di sicurezza. Le carte di credito di Crédit Agricole offrono protezione antifrode 3D Secure e notifiche per ogni transazione. Le transazioni contactless rendono i pagamenti piccoli piuttosto semplici. Ci sono anche le opzioni di pagamento mobile e wearable come Apple Pay e Google Pay, ma anche Garmin Pay e Fitbit Pay.

Insomma, la carta di credito Crédit Agricole non è solo un pezzo di plastica, ma il tuo nuovo migliore amico finanziario, sempre pronto a semplificarti la vita.