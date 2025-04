Un POS che ha davvero tutto: myPOS Ultra è in offerta con 50€ di sconto

myPOS lancia un’offerta imperdibile: il terminale smart myPOS Ultra è disponibile a 199€ invece di 249 euro, IVA esclusa. Una promozione limitata pensata per supportare professionisti, commercianti e piccole imprese che desiderano accedere a strumenti avanzati per la gestione dei pagamenti, senza tuttavia rinunciare alla convenienza.

Tutti i vantaggi del tuo prossimo myPOS Ultra

myPOS Ultra è un terminale POS Android di nuova generazione, progettato per garantire transazioni rapide, sicurezza e mobilità. Dotato del sistema operativo Android 11 e di un display HD da 6,5’’ multi-touch, offre un’esperienza d’uso intuitiva e professionale.

Possiede, inoltre, una stampante termica ultra-rapida incorporata per la stampa immediata delle ricevute, personalizzabili con il tuo marchio. La potente batteria ai polimeri di litio da 3050mAh assicura un’autonomia attiva di diversi giorni e fino a 15 giorni in standby: perfetto per chi lavora in mobilità, come per esempio un artigiano.

Il dispositivo è sempre connesso, grazie alla SIM 4G integrata gratuita, senza costi mensili, e alla connettività Wi-Fi. Ideale per lavorare ovunque, anche lontano da una connessione fissa. E il bello è che non ci sono canoni fissi mensili: paghi solo per ogni transazione effettuata.

E a livello organizzativo? Grazie al suo AppMarket integrato, puoi personalizzare il terminale con applicazioni specifiche per il tuo settore, trasformandolo in un vero centro di controllo della tua attività. Uno dei grandi punti di forza è la disponibilità istantanea dei fondi: verranno accreditati sul tuo conto Business myPOS in appena tre secondi. Inoltre, riceverai una carta di debito aziendale gratuita.

Tariffe su misura per tutti i titolari

Ci sono due opzioni pensate per le attività che scelgono di adottare myPOS Ultra:

Per fatturati mensili inferiori a 10.000€, si applica il modello Pay-As-You-Grow , con commissioni da 1,20% per transazione e zero canoni fissi

, con commissioni da e zero canoni fissi Per volumi superiori, è possibile richiedere un’offerta personalizzata in base alle esigenze operative

È il momento giusto per portare la tua attività a un livello superiore, con tutti i vantaggi di myPOS Ultra: acquistalo in offerta (a tempo limitato) a soli 199€ anziché 249€ come da listino. Hai tempo fino al 29 aprile!