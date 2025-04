Conto deposito senza vincoli: ecco come avere il 2,4% per un guadagno sicuro

Sfruttare un conto deposito non vincolato in grado di garantire un buon tasso di interesse è oggi più semplice grazie a Deposito flessibile di Klarna, istituto svedese ben noto per il suo comodo sistema di pagamento in 3 rate senza interessi.

Per i risparmiatori italiani, Klarna propone un conto deposito con interessi al 2,4%. La liquidità depositata non ha vincoli ed è sempre possibile rientrare in possesso del denaro, per spostarlo sul conto corrente oppure per investirlo.

Il conto deposito proposto da Klarna può essere richiesto direttamente online. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Klarna, tramite il link qui di sotto.

Conto deposito con Klarna: ecco la promo

Con Deposito flessibile di Klarna è possibile accedere a una soluzione vantaggiosa per il conto deposito non vincolato. La liquidità in eccesso può essere depositata nel conto proposto da Klarna in modo da sfruttare un tasso di interesse vantaggioso, con la garanzia dei depositi svedese che tutela il risparmiatore fino a 1.050.000 corone (circa 100.000 euro).

Klarna mette a disposizione un tasso di interesse del 2,4% sulla liquidità. Gli interessi maturati sono accreditati su base mensile e non ci sono vincoli. Di conseguenza, è possibile incrementare il valore del denaro depositato in totale sicurezza e, in qualsiasi momento, spostare tutta o parte della liquidità su un altro conto o per altre forme di investimento. La gestione può avvenire direttamente dall’app di Klarna, in modo completamente digitale e senza alcun costo di mantenimento.

Per sfruttare subito Deposito flessibile è sufficiente premere sul box qui di sotto e accedere così al sito dell’istituto per avviare la procedura di apertura del conto. Subito dopo sarà poi possibile depositare il denaro e iniziare a sfruttare il tasso di interesse vantaggioso.