Nexi azzera il canone e abbassa le commissioni: come avere il POS

Per chi è alla ricerca di un nuovo POS a canone zero e con commissioni vantaggiose, il consiglio è di valutare seriamente la soluzione di Nexi. Cosa offre? In primis, il canone completamente azzerato, ma non solo: puoi incassare con una commissione unica all’1,89%,

E fino al 30 giugno è possibile godere di un ulteriore vantaggio: per i micropagamenti fino a 10€ non ci sono proprio commissioni. Per averlo basta andare sul sito di Nexi, il costo di attivazione è pari a 29€.

Tutti i vantaggi del POS Nexi Mobile

Riassumiamo in sintesi i vantaggi del POS Nexi Mobile:

Canone zero , a differenza della maggior parte degli altri POS;

, a differenza della maggior parte degli altri POS; Commissione unica dell’1,89% per tutti i pagamenti con le carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat, indipendentemente dall’importo della transazione;

per tutti i pagamenti con le carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat, indipendentemente dall’importo della transazione; Promo micropagamenti , con azzeramento di tutte le commissioni sotto ai 10€;

, con azzeramento di tutte le commissioni sotto ai 10€; Piccole dimensioni del POS, perfetto per essere utilizzato in mobilità.

Da menzionare il fatto che il POS di Nexi è compatibile con il bonus fiscale, grazie a cui si ottiene un credito di imposta del 30% sull’importo delle commissioni. Inoltre, si aggiunge il programma “Protection Plus”, con cui è possibile ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS, obbligatoria per i circuiti internazionali.

Per acquistarlo basta andare sul sito di Nexi, selezionare “Acquista Mobile POS” e fare clic su “Acquista” per completare la procedura. Una volta giunti nella pagina di acquisto, troverai la scritta “Scopri Offerta Welcome Special“: cliccandoci sopra, vedrai anche la percentuale 0,00% riferita ad American Express, valida fino a 3.000 euro di transato, che poi passa allo 0,90% tra i 3.000 euro e fino a 50.000 euro (offerta valida solo per i nuovi clienti American Express).