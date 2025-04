Conto a zero spese e Buono Amazon da 100€ scegliendo Banca Mediolanum

La scelta del nuovo conto corrente diventa più semplice: la nuova promo di Banca Mediolanum, infatti, è la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un conto vantaggioso e a zero spese per un lungo periodo di tempo.

In più, i nuovi clienti che scelgono l’istituto possono ottenere un Buono Amazon da 100 euro, semplicemente accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese per 3 mesi consecutivi con le carte.

Per sfruttare questa promozione basta richiedere l’apertura di SelfyConto. Per tutti i dettagli in merito e per completare la procedura è sufficiente visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere SelfyConto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare un conto online, ricco di vantaggi. Il canone è di 3,75 euro al mese ma è sempre azzerato per il primo anno oppure fino al compimento dei 30 anni. Con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte, il canone è azzerato fino a fine 2027.

Al conto è abbinata la carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e prelievi gratis in tutta l’area euro. C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con un canone azzerato per un anno (poi 20 euro all’anno) e plafond di 1.500 euro al mese (incrementabile). Da segnalare anche bonifici ordinari e istantanei gratuiti. Il conto permette di sfruttare un’operatività completamente a zero commissioni.

Con SelfyConto è possibile ottenere in regalo un Buono Amazon da 100 euro andando a impostare l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese per 3 mesi consecutivi. Per tutti i dettagli sulla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto e richiedere l’apertura del conto corrente. La procedura può essere completata anche tramite SPID.