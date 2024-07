Perché dovresti avere un conto HYPE se stai per partire

Quando stai per partire per la vacanza, il conto HYPE diventa essenziale. Questa app di gestione del denaro ti permette di pagare, risparmiare, guadagnare e tenere d’occhio tutti i tuoi conti da un’unica piattaforma. Quindi, dimentica le lunghe code in banca e inizia a goderti il viaggio da subito.

HYPE: al tuo fianco quando stai per partire

La sezione Cashback di HYPE è una delle più vantaggiose. Ti consente di ottenere rimborsi tutto l’anno scegliendo tra centinaia di offerte dei brand più famosi. Non importa se hai in mente un nuovo device o l’ultimo accessorio alla moda: con un rapido controllo nella sezione, troverai sempre qualcosa di conveniente.

HYPE offre anche una carta virtuale protetta da crittografia per pagamenti sicuri online e in negozio. In più, con i piani HYPE Next o Premium, avrai anche la carta fisica contactless per prelevare ovunque nel mondo.

Altra funzione interessante è Radar, che analizza le spese. È come avere un contabile personale nel palmo della mano. Questa funzione riconosce automaticamente le tue spese e le organizza per categorie, dandoti una visione chiara di dove va a finire il tuo denaro. Perché, ammettiamolo, anche i viaggiatori più organizzati a volte perdono il conto delle loro spese.

HYPE ti aiuta anche a risparmiare per i tuoi obiettivi con i suoi Box di Risparmio. Imposti l’ammontare che vuoi mettere da parte e la data entro cui vuoi raggiungere il tuo obiettivo. Il resto lo fa l’app, risparmiando automaticamente. Anche se il tuo obiettivo è una pizza a Napoli, HYPE ti darà una mano.

Non temere se hai bisogno di un prestito. Con HYPE, puoi richiedere da 1.000€ a 50.000€ completamente online. Se desideri somme minori, Credit Boost è la funzione che fa per te. Quindi, stai per partire? Scegli HYPE come tuo compagno di viaggio, ma fallo prima di mettere piede sull’aereo.