Conto deposito Klarna: interesse del 2,30%, flessibile e zero commissioni

Un conto deposito flessibile, con un rendimento di gran lunga superiore rispetto a quello offerto dalle banche tradizionali, e zero commissioni di gestione: è quanto offre Klarna, la società fintech svedese famosa per i pagamenti rateali senza interessi. Nello specifico, con Klarna si può ottenere un interesse del 2,30% sui propri risparmi, aggiungere e prelevare denaro in qualsiasi momento, nonché monitorare gli interessi in tempo reale tramite l’app ufficiale.

Dunque, il conto deposito di Klarna si presenta come un prodotto ideale per quanti sono alla ricerca di un prodotto finanziario flessibile, a zero commissioni, e facile da usare, anche da chi non ha mai avuto prima un conto di risparmio.

I vantaggi del conto deposito flessibile di Klarna

Tra i principali punti di forza del conto deposito flessibile proposto da Klarna vi è il 2,30% di interesse giornaliero sui propri risparmi, per un rendimento nettamente più alto rispetto alla percentuale offerta dalle altre banche. Molte persone oggi si lamentano del fatto che i rendimenti siano spesso e volentieri inferiori all’1%, con questo nuovo prodotto invece si supera il 2%.

Un altro elemento di rilievo è l’assenza di un importo minimo per aprire il conto, di conseguenza è possibile avere un conto deposito anche versando appena 100 euro. Al contrario, le banche tradizionali richiedono un importo di almeno 500 euro o 1.000 euro per aprire un conto di questo tipo.

Allo stesso modo occorre sottolineare l’assenza di commissioni: non vi sono costi né per aprire e né per mantenere il conto deposito, e tantomeno spese relative all’eventuale chiusura dello stesso.

In nome poi della più ampia flessibilità possibile, ciascun titolare del conto è libero di aggiungere e prelevare denaro quando lo ritiene più opportuno, indipendentemente dall’importo in questione e dalle tempistiche.

Per aprire un conto deposito flessibile con Klarna è sufficiente scaricare l’app ufficiale, entrare con le proprie credenziali, quindi andare sulla sezione Portafogli e scegliere la scheda Risparmi: da qui si ha la possibilità di aprire fino a tre conti deposito.