SelfyConto: l'unico conto online che ti regala 100€ di buoni Amazon e si apre in cinque minuti

Un buono Amazon da 100€ solo per aver aperto un conto corrente? Sì, hai letto bene. Chi apre SelfyConto di Banca Mediolanumentro il 10 maggio, richiede la Mediolanum Card durante l’apertura e la utilizza per acquisti di almeno 100€ entro il 30 giugno riceve in regalo un Buono Regalo Amazon da 100€. Un incentivo concreto e immediato, che parte già dal primo utilizzo della carta. Ma il buono è solo l’inizio.

SelfyConto: apri in pochi minuti e inizia subito a risparmiare

La cosa che stupisce di SelfyConto è quanto sia semplice aprirlo. Basta compilare un form con i propri dati, personalizzare il conto e le carte, e procedere con il riconoscimento tramite videochiamata, bonifico da conto intestato, oppure direttamente con SPID, e infine firmare il contratto digitalmente. Niente file, niente filiale, niente burocrazia: si fa tutto da smartphone, tablet o PC in pochi minuti, e il conto è subito operativo.

Il canone è gratuito per tutti il primo anno, e sempre gratuito per gli under 30. Al termine del primo anno, il canone è azzerabile accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500€ al mese. Inclusi nel conto ci sono bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni, prelievi gratuiti in tutta l’area Euro, pagamento di bollette e tributi come F24, MAV e RAV senza costi aggiuntivi, compatibilità con Apple Pay e Google Pay. E per chi vuole far lavorare i propri risparmi: è possibile ottenere il 3% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi, con la possibilità di svincolare anticipatamente mantenendo gli interessi già maturati. Non perdere questa occasione: apri SelfyConto oggi, usa la carta per 100€ di acquisti entro il 30 giugno e intasca subito il tuo Buono Amazon da 100€, il conto si apre in pochi minuti con SPID!