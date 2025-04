SelfyConto con Buono Amazon da 100€ in regalo: ecco la promo

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c’è ora un’offerta da cogliere al volo: si tratta di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, ora disponibile con canone azzerabile fino al 2027 e con bonifici e prelievi gratis.

In aggiunta, per i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per sfruttare la promo basta accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese, per 3 mesi consecutivi con le carte abbinate al conto.

Per sfruttare la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Cosa prevede il conto di Banca Mediolanum

Con il conto corrente di Banca Mediolanum è possibile sfruttare un’offerta bancaria completa e ricca di vantaggi. Il conto in questione ha un canone di 3,75 euro al mese che, però, viene azzerato:

per un anno per tutti i nuovi clienti

fino al compimento dei 30 anni per i nuovi clienti Under 30

fino al 2027 per chi accredita lo stipendio oppure spende 500 euro al mese con le carte

Il conto in questione, inoltre, si caratterizza per:

carta di debito con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno)

con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) carta di credito con canone ero per un anno (poi 20 euro all’anno)

con canone ero per un anno (poi 20 euro all’anno) prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici ordinari e istantanei gratis

In più, chi richiede l’apertura del conto corrente può ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ricevere il buono è sufficiente accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese con le carte abbinate al conto. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di apertura (disponibile anche tramite SPID).Di seguito tutti i dettagli.