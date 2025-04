Conto online in 5 minuti e fino al 2,51% di interesse sui propri risparmi con bunq

Se si sta valutando l’apertura di un nuovo conto, tra le proposte più interessanti vi è bunq Core, un conto corrente 100% online che può essere aperto direttamente dall’app della fintech olandese in appena cinque minuti. Insieme al conto corrente, i titolari di un conto bunq hanno a disposizione anche un conto risparmio, attraverso cui è possibile guadagnare fino al 2,51% di interesse sui propri risparmi. Il canone mensile del conto è pari a 3,99 euro.

I principali punti di forza del conto bunq

Tra le caratteristiche più importanti di bunq Core vi è la possibilità per gli utenti di scegliere fra cinque diverse tipologie di conti: conto bancario, conto bancario comune, conto bancario in valuta estera, conto di risparmio e risparmio multivaluta. Associata al conto vi è una carta fisica a scelta tra Mastercard Credit o Debit, e una carta di credito virtuale disponibile subito dopo l’apertura del conto per pagare con Apple Pay o Google Pay.

Un altro suo punto di forza è il conto risparmio dall’alto rendimento: fino al 2,51% di interesse sui propri risparmi, una delle percentuali più alte proposte nel panorama dei conti online, di gran lunga superiore rispetto a quella delle banche tradizionali. Come riportato sul sito ufficiale, il 2,51% viene corrisposto di settimana in settimana.

Per aprire un nuovo conto è sufficiente collegarsi alla pagina bunq Core e cliccare su Apri un conto in banca. Nella nuova pagina si avvierà una procedura guidata che porterà alla creazione di un conto bancario online: seleziona i pulsanti Cominciamo e Richiedi bunq per me, dopodiché inserisci i tuoi dati, l’indirizzo dove abiti e accetta i termini e le condizioni d’uso. La configurazione del conto bunq Core richiede massimo cinque minuti del tuo tempo libero, col vantaggio di poter iniziare a fare operazioni bancarie anche senza codice fiscale, con l’impegno di fornirlo entro e non oltre 90 giorni dall’apertura del conto online.