Meta sfrutta caos Twitter: anticipato lancio Threads?

Twitter non sta vivendo un bel periodo: si potrebbe anzi dire che il mese di luglio è iniziato nel peggiore dei modi. Coloro che usano la piattaforma dell’uccellino blu con una certa frequenza hanno sicuramente notato la recente implementazione di nuovi limiti alla lettura dei tweet, che si tratti della necessità di entrare sul social con un account o del blocco delle letture massime affinché venga ridotto al minimo il data scraping.

Quello voluto da Elon Musk è un provvedimento estremo e di emergenza, ma che sta già portando migliaia di utenti su Bluesky e Mastodon, principali piattaforme rivali. Tra queste però deve ancora debuttare Threads, app firmata Meta il cui lancio potrebbe avvenire molto più rapidamente del previsto con l’obiettivo di sfruttare questo momento di debolezza di Twitter.

Meta vuole anticipare il lancio di Threads?

In questi giorni, infatti, la società di Menlo Park ha indirettamente confermato tramite l’App Store per iPhone che il servizio Threads debutterà tra 6 e 7 luglio 2023. Al contempo, l’azienda ha creato il sito Threads.net anticipando l’arrivo della piattaforma social inedita.

A dire il vero, essendo Threads basata su Instagram non sarà propriamente nuova; tuttavia, avrà la sua app e le sue feature specifiche. La stessa Meta descrive il social in questo modo: “Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a quelli che saranno di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose, oppure creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo”.

Nella descrizione dell’App Store si legge poi che l’uso sarà limitato a coloro che hanno più di 12 anni e dispongono di iPhone con iOS 14.0 o versioni successive. Inoltre, l’app avrà un peso pari a 254,3 MB. La data di lancio sopra citata è stata modificata solo di recente, proprio in seguito al caos riguardante Twitter. Si rivelerà una mossa efficace? Staremo a vedere.