Iliad box si rinnova: modem WiFi 7 e costo mensile a 19 euro

Basta con queste connessioni lente e instabili! La nuova offerta di Iliad potrebbe essere la soluzione perfetta per te, specialmente se sei alla ricerca di una connessione ultra-veloce a un prezzo imbattibile. Con l’introduzione del modem WiFi 7, il provider assume il ruolo di innovatore della connessione domestica, con un’esperienza online che sarà senza precedenti.

19,99 euro al mese e modem WiFi 7: la nuova offerta di Iliad

Partiamo dal costo, incredibilmente vantaggioso: soli 19,99 euro al mese, anziché 24,99 euro. Un risparmio notevole che si mantiene per sempre, non una semplice promozione a termine. Questo prezzo speciale è dedicato non solo ai nuovi utenti, ma anche a chi già possiede un piano mobile di Iliad a 9,99 euro al mese con pagamento automatico.

Ma la vera star dell’offerta è il modernissimo modem con tecnologia WiFi 7. Questo dispositivo di ultima generazione garantisce una copertura estesa e stabile, migliorando significativamente la diffusione del segnale in tutta la casa. Che tu stia guardando un film in streaming, partecipando a una videoconferenza o giocando online, la connessione sarà impeccabile, senza interruzioni o perdite di segnale.

In termini di velocità, l’offerta Fibra di Iliad è una delle più competitive in Italia. Infatti, l’azienda è stata premiata per la sua velocità da nPerf, dopo aver superato oltre 650mila test confrontandosi con altri operatori nel paese. La velocità di download può variare da 5 Gbit/s a 1 Gbit/s a seconda della tecnologia disponibile nella tua abitazione.

Aggiungendo al pacchetto tecnologico anche le chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, la segreteria telefonica e l’applicazione IliadBox Connect, l’offerta di Iliad diventa ancora più irresistibile.

Non perdere questa occasione unica. Passa a Iliad e scopri i benefici del modem WiFi 7 oggi stesso: tecnologia all’avanguardia a un prezzo impareggiabile!