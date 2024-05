Iliad Box con Wi-Fi per vecchi e nuovi clienti: prezzo FOLLE

Vecchi e nuovi clienti di Iliad, leggete questo articolo per scoprire l’ultima rivoluzione nel mondo della connettività domestica: Iliadbox Wi-Fi 7. Con questa offerta, il provider si impegna a portare nelle vostre case la tecnologia più avanzata a un prezzo accessibile.

Iliad Box con Wi-Fi per vecchi e nuovi clienti a prezzo FOLLE

L’innovativa offerta da parte di Iliad sta scuotendo il mercato della fibra italiano: Iliadbox Wi-Fi 7. Questa nuova soluzione rappresenta un salto qualitativo per la connessione internet domestica. La tecnologia Wi-Fi 7 garantisce prestazioni superiori in termini di stabilità e velocità. Con un occhio di riguardo per l’ambiente e la durabilità, Iliadbox Wi-Fi 7 promette almeno un decennio di servizio impeccabile.

Per i nuovi utenti, l’offerta è disponibile a 24,99€ al mese, mentre i fedeli clienti mobile di Iliad possono godere di un prezzo speciale di 19,99€ al mese. Questa politica di prezzo equo dimostra l’impegno di Iliad a rendere l’innovazione tecnologica un bene comune.

L’offerta non si limita alla sola connessione internet, ma include anche chiamate illimitate verso numeri nazionali e internazionali, con la garanzia di un prezzo bloccato per sempre. Iliadbox Wi-Fi 7 è progettata per rispondere alla crescente domanda di connessioni domestiche rapide e sicure. La tecnologia Wi-Fi 7 promette di raddoppiare le velocità rispetto allo standard Wi-Fi 6, migliorando così l’efficienza e l’estensione della copertura di rete.

Il suo design sostenibile e durevole è la testimonianza dell’impegno da parte del provider a combattere l’obsolescenza programmata e a ridurre il consumo energetico grazie a un pratico pulsante ON/OFF.

Per accedere a questa offerta, Iliad richiede un contributo iniziale di 39,99 euro per l’attivazione della Fibra. Affrettatevi, vecchi e nuovi clienti, questa promozione è valida fino alle 17 del 31 Luglio 2024. Non perdete l’occasione di entrare nel futuro della connettività con Iliadbox Wi-Fi 7.