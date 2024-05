Aruba ti regala 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate se attivi la fibra

Vuoi velocizzare la tua connessione internet e, allo stesso tempo, divertirti con i migliori giochi sul mercato? Aruba ha lanciato una nuova promo che potrebbe fare al caso tuo. Attivando la sua fibra ultraveloce, non solo avrai accesso a un servizio internet affidabile e veloce, ma otterrai anche 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Questo pacchetto promozionale include, per i primi sei mesi, un prezzo speciale di solo 17,69 euro mensili, senza costi di attivazione.

Scopri i vantaggi di 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate con Aruba

Oltre a un prezzo vantaggioso, la fibra di Aruba ti offre una seria di vantaggi che rendono questa offerta pazzesca. Niente spese nascoste per l’attivazione o la migrazione, con la possibilità anche di recedere dal contratto in qualsiasi momento, pagando soltanto 20,00 €. Inoltre, puoi mettere in pausa il servizio usando l’opzione Stop&Go.

Tra gli altri vantaggi, Aruba ti assegna un indirizzo IPv6 statico e mette a tua disposizione l’assistenza clienti e chat 24 ore su 24. Sono disponibili sconti fino all’80% su altri prodotti del marchio. E se desideri qualcosa in più, puoi potenziare l’offerta aggiungendo servizi extra durante la registrazione.

L’offerta dei Pass è sicuramente il vantaggio migliore. Avrai a disposizione un’ampia raccolta di più di 100 giochi di alta qualità, da godersi in multiplayer online con gli amici. È incluso anche l’abbonamento a EA Play e l’accesso a Xbox Cloud Gaming per continuare a giocare ai tuoi titoli preferiti anche su smartphone o tablet.

Tutto quello che devi fare per approfittare di questa incredibile offerta è scegliere il pacchetto fibra che preferisci, e il codice promozionale per i tuoi 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate ti verrà inviato direttamente via email dopo che la tua connessione è stata attivata. Non perdere questa opportunità per unire velocità e divertimento!