Offerta TIM Wi-Fi Casa Gaming Edition a 30,90€/mese con Modem AVM

Videogiocatori questa è l’offerta che farà al caso vostro! TIM ha lanciato una interessante iniziativa che vi garantirà velocità, potenza e stabilità di navigazione in qualsiasi contesto. Si chiama TIM Wi-Fi Casa per Gamers e, con una spesa mensile di appena 30,90€/mese, garantirà la Fibra TIM fino a 2,5 Gbps e il Modem AVM FRITZ!Box 5590 con porta a 2,5 Gbps dedicata. Attualmente l’offerta è attivabile online senza costi aggiuntivi. Consigliamo a chiunque fosse interessato di approfittarne subito cliccando il link presente qui sotto.

La promozione include le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili oltre ad altri vantaggi che adesso elenchiamo:

Fibra fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload

FTTH collegata direttamente al Modem senza terminazione ottica (ONT)

Modem AVM FRITZ!Box 5590 con Wi-Fi 6 incluso

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

Prezzo TIM Wi-Fi Casa Gaming Edition € 30,90/mese

Attualmente i costi di attivazione sono azzerati

Tale offerta è resa possibile dalla ormai solida partnership tra TIM e AVM, una soluzione perfetta per avere un kit completo per giocare online senza interruzioni ed alla massima velocità. Il Modem AVM FRITZ!Box 5590, incluso nell’offerta, è stato progettato per sfruttare al massimo la velocità della Fibra di TIM (fino a 2.5 Gbps in download e 1 Gbps in upload). Ciò si traduce in alte prestazioni ed anche in una connessione stabile e costante in qualsiasi momento.

Nel caso in cui non conosciate il FRITZ!Box 5590, sappiate che sfrutta la tecnologia Wi-Fi 6 con sistema Wi-Fi Mesh, quindi copertura capillare e uniforme nell’intera abitazione, senza zone d’ombra. Risulta essere perfetto, oltre che per il gaming, anche per lo streaming di contenuti audio e video. Riportiamo qui sotto alcune delle principali specifiche tecniche del FRITZ!Box 5590:

Il massimo della potenza wireless con Wi-Fi 6 fino a 3.600 Mbit/s;

Wi-Fi Mesh con FRITZ! per una copertura in tutta casa;

4 Porte LAN 1 Gigabit;

1 porta WAN/LAN a 2,5 Gigabit per sfruttare il massimo della velocità anche connessi con il cavo;

FRITZ!App per gestire i device connessi e la loro priorità di banda.

Per i più esperti, ecco anche le funzionalità del FRITZ!OS, il sistema operativo integrato all’interno del modem:

Firewall evoluto

Abilitazione delle porte necessarie per il gaming

Definizione di policy di accesso alla rete anche per Parental Control e definizione dei tempi di utilizzo di dispositivi che puoi scegliere

Prioritizzazione dei dispositivi, in modo che possano avere la miglior performance anche quando a casa più persone utilizzano intensivamente e contemporaneamente la linea

Smart Home: con i dispositivi di AVM aggiuntivi, è possibile controllare i radiatori, le prese di corrente e le lampadine della gamma FRITZ! Anche tramite App

Statistiche avanzate e dati di dettaglio di utilizzo della linea a banda larga e telefonica

Segreteria telefonica integrata e ricezione dei messaggi via mail

VPN IPSec e Wireguard

Rete Wi-Fi per ospiti con regole di accesso dedicate

NAS integrato: collegando un Hard Disk alla porta USB possiamo condividerne i contenuti nella rete locale

Aggiornamenti periodici gratuiti

MyFRITZ!Net per raggiungere il proprio FRITZ!Box da remoto tramite Internet

L’offerta TIM Wi-Fi Casa con Modem AVM FRITZ!Box 5590 risulta, inoltre, perfettamente compatibile con tutte le promo e gli sconti già previsti per l’offerta base TIM Wi-Fi Casa. Si potrà, ad esempio, abbinare il modem incluso nel pacchetto con tutto il mondo TIMVISION per avere anche il meglio dell’intrattenimento, calcio ed altri sport. Se non lo avete ancora fatto, cliccate sul link presente in questo articolo per attivare l’offerta e ricevere maggiori informazioni in merito.