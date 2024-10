La fibra Iliad più veloce di sempre è in offerta a 21,99€ al mese

Tra le novità di maggior interesse nell’ambito delle offerte Internet per la casa, segnaliamo la nuova promozione della fibra Iliad con tecnologia Wi-Fi 7, l’ultimo standard wireless che garantisce velocità di trasferimento dati fino a 46 Gbps. Grazie all’offerta in corso, è disponibile a 21,99 euro al mese per sempre per gli utenti mobile Iliad titolari di un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico.

Grazie al router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, si può affermare come sia la fibra Iliad più veloce di sempre. Non solo però, perché stando agli ultimi test di nPerf, è anche la fibra più veloce d’Italia per download e upload.

Offerta fibra Iliad a 21,99 euro al mese per sempre

L’offerta di Iliad per la connessione Internet di casa include una fibra ottica 100% FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi stranieri, più un’app completa e semplice da usare per gestire la propria rete Internet. A tutto questo si aggiunge il dispositivo iliadbox, per la prima volta dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, che contribuisce a un aumento significativo delle prestazioni della propria rete di casa.

E a proposito di performance, la fibra offerta da Iliad è in grado di raggiungere fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, mentre in quelle coperte dalla tecnologia FTTH GPON raggiunge fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.

La promozione a 21,99 euro invece di 25,99 euro al mese per gli utenti mobile Iliad è disponibile online su questa pagina del sito dell’operatore francese. Non sono presenti costi nascosti e, come da tradizione Iliad, non sono previsti aumenti sull’offerta, il cui prezzo è da considerarsi per sempre.