Fibra Iliad: la prima offerta con router Wi-Fi 7

La fibra di Iliad, da quest’anno con tecnologia Wi-Fi 7, è in offerta a 21,99 euro al mese per sempre. La promozione in corso sul sito ufficiale dell’operatore francese è rivolta agli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico.

A differenza delle altre offerte per la fibra disponibili sul mercato, Iliad garantisce una connessione 100% fibra, senza costi nascosti e aumenti sull’offerta a distanza di uno o due anni dall’attivazione. Tra le altre cose, è stata premiata da nPerf come la fibra più veloce d’Italia per download e upload.

Fibra Iliad in offerta a 21,99 euro al mese per sempre

L’offerta della fibra Iliad include la connessione in fibra ottica FTTH, chiamate illimitate in Italia e oltre 60 Paesi stranieri, insieme all’app iliadbox connect per gestire al meglio la propria rete domestica. In più, si riceverà in comodato d’uso gratuito il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7.

Il principale punto di forza dell’offerta è rappresentato proprio dal router dotato dell’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless. Il Wi-Fi 7 permette di ottenere prestazioni di velocità ancora superiori rispetto a quanto avviene oggi, più una stabilità di gran lungo migliore.

Nella vita di tutti i giorni, questo significa poter guardare film, serie tv, lavorare da casa, scaricare file e giocare contemporaneamente senza interruzioni, senza cioè temere i fastidiosi problemi di buffering che ancora oggi affliggono numerose case degli italiani. Come anticipato prima, iliadbox sarà in comodato d’uso gratuito.

Per quanto riguarda invece la velocità di connessione, questa varia in base alla tecnologia supportata dalla propria area geografica. Se si abita in un’area coperta dalla tecnologia FTTH EPON, si raggiungerà una velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload. Nel caso invece si abiti in un’area coperta da tecnologia FTTH GPON, la velocità massima in upload sarà pari a 2,5 Gbit/s e quella in upload fino a 500 Mbit/s.

Puoi verificare la copertura di rete della fibra Iliad direttamente tramite questa pagina del sito ufficiale.