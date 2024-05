IliadBox Wi-Fi 7: PROMO a partire da 19,99 euro

Recentemente, Iliad ha lanciato sul mercato un’offerta allettante denominata IliadBox, che include la nuova tecnologia Wi-Fi 7, il tutto a soli 24,99€ al mese. Questa promozione speciale è rivolta ai nuovi utenti, mentre i clienti che hanno giù una o più SIM Iliad possono beneficiare di un prezzo ridotto di soli 19,99€ al mese. Nonostante l’inserimento della nuova tecnologia, Iliad mantiene i costi invariati, dimostrando così il suo impegno nel rendere accessibili le più recenti innovazioni tecnologiche.

IliadBox Wi-Fi 7: i dettagli

Questa tariffa offre internet illimitato e chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia, nonché fissi in oltre 60 Paesi. Il prezzo è garantito senza variazioni future, offrendo ai clienti la certezza di una promozione conveniente nel lungo termine.

La Fibra Iliad offre prestazioni eccezionali, con velocità di download che possono raggiungere fino a 5 Gbit/s e velocità di upload fino a 700 Mbit/s per le zone coperte dalla tecnologia FTTH EPON. Per le zone servite dalla tecnologia FTTH GPON, la velocità massima di download può arrivare fino a 2,5 Gbit/s. Queste prestazioni straordinarie garantiscono un’esperienza di navigazione internet estremamente veloce e affidabile.

Un elemento distintivo del modem con Wi-Fi 7 è il suo design incentrato sulla sostenibilità e la longevità, progettato per garantire almeno 10 anni di utilizzo e contribuire in modo significativo alla lotta all’obsolescenza programmata. Inoltre, è dotato di un pulsante ON/OFF per un maggiore risparmio energetico, confermando l’impegno di Iliad nelle tematiche ambientali.

Costi ed altro

Per attivare l’offerta è richiesto un contributo iniziale di 39,99 euro. È importante tenere presente che questa promozione sarà disponibile solo fino al 31 Luglio 2024, quindi non farti sfuggire questa ottima opportunità.

Questa promozione di Iliad con la tecnologia Wi-Fi 7 garantisce un’eccezionale esperienza internet a un prezzo conveniente, sottolineando l’impegno verso la longevità e la sostenibilità del dispositivo. Non perdere questa innovativa opportunità per accedere a prestazioni di alto livello a un prezzo vantaggioso.