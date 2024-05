SIM digitali: tutti i vantaggi delle eSIM e come fare ad attivarle

Il futuro della telefonia mobile sono le SIM digitali: nel corso dei prossimi anni, infatti, le eSIM andranno progressivamente a sostituire le SIM Card tradizionali. Si tratta di una buona notizia: con le eSIM è possibile ottenere una lunga serie di vantaggi, semplificando l’accesso alla rete mobile e il passaggio da uno smartphone a un altro. Anche gli acquisti online diventano più semplici: la eSIM viene consegnata subito, può essere registrata nello smartphone e immediatamente utilizzata.

C’è un altro aspetto che rende le eSIM davvero imbattibili: con le SIM digitali, infatti, avere Internet all’estero diventa facilissimo. Prima di partire, è possibile attivare un piano tariffario, in base al Paese che sarà la meta del proprio viaggio, e installare la relativa eSIM nello smartphone (tramite QR Code). In questo modo, sarà possibile attivare la tariffa prima di mettersi in viaggio e avere subito accesso a Internet appena raggiunto il Paese estero.

Per attivare una eSIM per avere Internet all’estero è possibile affidarsi a Saily, operatore internazionale che propone eSIM per decine e decine di Paesi. Per scegliere e attivare la tariffa desiderata è sufficiente accedere al sito ufficiale di Saily, selezionare il Paese di proprio interesse e poi attivare la eSIM. Bastano pochi euro per poter assicurarsi una tariffa vantaggiosa da usare all’estero.

I vantaggi delle SIM digitali: perché le eSIM diventeranno un riferimento

Le eSIM garantiscono tantissimi vantaggi e, inevitabilmente, diventeranno sempre più diffuse nel corso dei prossimi anni. Con le eSIM, infatti, è possibile:

semplificare il trasferimento del numero da un telefono all’altro

da un telefono all’altro incrementare il livello di sicurezza

il livello di iniziare subito a utilizzare un’ offerta attivata online

poter attivare in Italia una SIM per avere Internet all’estero con semplicità

Ci sono tanti elementi che rendono le SIM digitali la tecnologia giusta per il futuro della telefonia mobile.

Per scegliere la eSIM da attivare per avere Internet all’estero, già prima di partire, basta collegarsi al sito ufficiale di Saily dove sarà possibile attivare il piano tariffario desiderato.

Come attivare una SIM digitale

La procedura di attivazione di una eSIM è semplicissima e, al netto di piccole differenze, è sempre identifica, a prescindere dall’operazione (nazionale o internazionale) che la propone. Una SIM digitale può essere acquistata online oppure in negozio. Successivamente, l’operatore fornisce all’utente un codice QR da scansionare con il proprio smartphone (è necessario che lo smartphone supporti le eSIM). In questo modo, è possibile installare la SIM virtuale nel dispositivo. L’attivazione della SIM può essere automatica oppure, come nel caso delle SIM internazionali, è l’utente che sceglie quando avviare il piano prepagato, tramite l’app dell’operatore. Per gestire il funzionamento delle eSIM basta andare nelle Impostazioni dello smartphone.