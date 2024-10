Passa a ho. Mobile con la nuova offerta da 200 Giga a 9,99€ al mese

In questi giorni ho. Mobile sta proponendo una nuova interessante offerta per chi decide di cambiare operatore e passare a ho.: la promo si chiama 200 Giga, che al costo di 9,99 euro al mese offre 200 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati. L’attivazione è a partire da 2,99 euro provenendo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, Daily e altri operatori minori. Nel caso invece la portabilità venga richiesta dai clienti Wind3, Very, Vodafone e TIM, il costo di attivazione sale a 29,90 euro, non potendo beneficiare dello sconto dei primi.

200 Giga in 5G con ho. Mobile a 9,99 euro al mese

Tra i vantaggi più importanti dell’offerta 200 Giga in 5G di ho. Mobile c’è la possibilità di navigare alla massima velocità proprio grazie al 5G. Inoltre è garantita anche la navigazione in hotspot, il servizio di trasferimento di chiamata e la funzionalità SMS ho. chiamato.

Un ulteriore punto di forza dell’offerta è l’opportunità di richiedere la eSIM direttamente dall’app. Prima però di procedere con la richiesta, il consiglio è di accertarsi che il proprio dispositivo sia compatibile. A questo proposito, in genere i telefoni di fascia medio-alta degli ultimi anni lo sono.

Merita infine una menzione speciale l’app di ho., una delle migliori in ambito mobile. Grazie all’applicazione ufficiale tutti possono verificare Giga e minuti rimasti a loro disposizione, nonché di ricaricare in modo sicuro il proprio numero o quello dei propri amici scegliendo il metodo di pagamento desiderato.

Puoi attivare l’offerta di ho. Mobile online tramite questa pagina del sito ufficiale. Ricordiamo infine che ho. si appoggia alla rete Vodafone, che per prestazioni non è seconda a nessuno.