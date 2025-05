Ancora poche ore per ILIAD TOP 300: solo 11€ per navigare, parlare e scrivere illimitatamente

Immagina di avere sul tuo smartphone un piano che ti regala 300GB di internet, minuti e SMS illimitati… a soli 11,99€. Non è un sogno, ma è la realtà dell’offerta Iliad Top 300 per navigare, parlare, chattare, guardare contenuti in streaming e molto altro con una promozione mai vista prima!

Iliad Top 300 costa solamente 11,99€ per sempre e ha il 5G incluso. Esatto, hai letto bene: 11,99€ per sempre, con minuti e SMS illimitati e ben 300GB di internet. L’attivazione della SIM la pagherai un’unica volta 9,99€, ma affrettati: l’offerta scade fra poche ore!

Attiva oggi la promozione in scadenza: scopri le sue caratteristiche

L’offerta Iliad Top 300 mette a disposizione ben 300 GB al mese su rete 4G/4G+ e 5G, con l’accesso al 5G subordinato alla compatibilità del proprio smartphone e alla copertura della zona in cui ci si trova. Oltre al traffico dati generoso, l’offerta include chiamate e SMS illimitati sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea.

Per chi viaggia all’estero, Iliad ha previsto 16 GB dedicati all’utilizzo in roaming internazionale. Il costo mensile è di 11,99€, con un contributo iniziale per l’attivazione pari a 9,99€. Tra i servizi extra compresi senza costi aggiuntivi troviamo:

Servizio “Mi richiami”;

Funzionalità Hotspot inclusa;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario trasparente;

Controllo gratuito del credito residuo;

Segreteria telefonica senza costi;

Possibilità di mantenere il numero con la portabilità.

Un ulteriore punto di forza dell’offerta è il supporto alla tecnologia VoLTE, che assicura chiamate ad alta definizione e consente di continuare a navigare in rete in 4G/4G+ anche durante una conversazione. La cosa migliore è che l’offerta non cambia e non cambierà mai nel tempo: 11,99€ per sempre, senza trucchi, costi aggiuntivi o inganni. Scopri tutte le informazioni aggiuntive sul sito ufficiale dell’operatore Iliad.