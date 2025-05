Con Iliad hai 200GB, chiamate e SMS senza limiti a 9,99€/mese, 5G incluso

Iliad propone una delle sue offerte più complete: GIGA 200, che ti permette di navigare, chiamare e inviare messaggi senza preoccupazioni.

Al costo fisso di 9,99€ al mese, hai a disposizione 200GB di traffico dati utilizzabili in 4G, 4G+ e 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso numeri italiani, sia fissi che mobili. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad, ma andiamo a vedere cosa offre questa promozione in aggiunta a questo.

Tutti i servizi inclusi in Iliad 200

Il 5G è già incluso nell’offerta, senza costi extra, ed è attivo dove disponibile e su dispositivi compatibili. Se superi la soglia mensile di 200GB, potrai continuare a navigare a 0,90€ ogni 100MB, ma solo se dai il tuo consenso.

L’offerta include anche 13GB in roaming UE, per restare connesso nei tuoi viaggi in Europa, e minuti illimitati verso oltre 60 Paesi esteri. Nessun vincolo, nessuna sorpresa: l’attivazione della SIM costa una tantum 9,99 euro, e come da tradizione Iliad, il prezzo non cambia nel tempo.

Inclusi nell’offerta di Iliad ci sono anche i seguenti servizi gratuiti:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero;

Tecnologia VoLTE, tecnologia che consente di effettuare chiamate audio sulla rete 4G/LTE.

È l’offerta giusta per chi vuole massima libertà, trasparenza e connessione ad alta velocità. Il tutto a 9,99€ al mese. Puoi attivare Iliad GIGA 200 direttamente online.