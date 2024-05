Internet mobile anche all'estero: basta una eSIM per una connessione veloce

Accedere a Internet dall’estero, sfruttando una connessione dati ad alta velocità, è oggi davvero molto semplice. Basta attivare una eSIM internazionale per poter eliminare il problema di dover acquistare una SIM una volta raggiunto il Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

Attivare una eSIM per l’estero è semplicissimo ed è possibile farlo prima ancora di partire, per poi attivare il piano dati acquistato quando serve. La soluzione giusta, in questo caso, è Saily, vero e proprio punto di riferimento del settore delle SIM virtuali per connettersi a Internet dall’estero.

Il servizio, realizzato da Nord Security, azienda alle spalle di NordVPN, mette a disposizione eSIM per decine e decine di Paesi. Per ogni Paese, inoltre, sono previste varie tariffe da abbinare alla SIM. Per scegliere e attivare la tariffa giusta basta visitare il sito ufficiale di Saily, tramite il box qui di sotto.

Come funzionano le eSIM di Saily per Internet all’estero

La promozione di Saily è semplice: basta raggiungere il sito dell’operatore e scegliere il Paese per cui si vuole attivare una eSIM. In questo modo è possibile accedere all‘elenco completo delle offerte disponibili per il Paese scelto.

A questo punto, è sufficiente attivare la tariffa desiderata e installare la eSIM sul proprio smartphone. La procedura è guidata (l’installazione avviene tramite l’app di Saily e un codice QR). Naturalmente, è necessario avere uno smartphone con supporto alle eSIM.

Completati tutti i passaggi, sarà sufficiente attivare il piano acquistato, in modo da poter iniziare a usare la eSIM. Quest’attivazione può avvenire anche in un secondo momento, poco prima di partire per l’estero.

Per tutti i dettagli in merito alle offerte di Saily è possibile seguire il link qui di sotto.